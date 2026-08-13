Farage jde do voleb. Soupeří s příšerami a mužem, který chce znárodnit zpěvačku

V doplňovacích volbách do britského parlamentu v Clactonu ve čtvrtek soupeří 34 kandidátů, což je podle médií nejvíce v historii britských voleb. Volební lístek měří rekordních 90 centimetrů.
Vedle lídra populistické strany Reform UK Nigela Farage se na něm přitom neobjevují žádná jména z hlavních politických stran a jeho ústředním protivníkem je parodický kandidát Hrabě Odpadkáč, který se mimo jiné zasazuje o "znárodnění" zpěvačky Adele. O křeslo v parlamentu se ovšem ucházejí také tři kandidáti ze Strany vřeštících příšer.
Doplňovací volby se v Clactonu konají poté, co Farage v červenci po skandálu s nepřiznanými dary v hodnotě milionů liber oznámil, že se vzdává svého poslaneckého mandátu a bude se o něj znovu ucházet. V přímořském letovisku bojuje o nový mandát pod heslem "lidé proti establishmentu". Ostatní velké strany volby označily za politické divadlo a rozhodly se je bojkotovat. Pozornost se tak upírá na zbývající satirické a nezávislé kandidáty.
Ačkoliv podle předvolebních průzkumů v klání s přehledem vede někdejší zastánce brexitu Farage, Hrabě Odpadkáč (Count Binface) by si mohl připsat až 20 procent hlasů, uvedla stanice NPR.
Pod kostýmem sestávajícím ze stříbrného pláště a odpadkového koše místo hlavy se skrývá 46letý komik, scénárista a absolvent Oxfordské univerzity Jonathan Harvey, který veřejně vystupuje především jako Hrabě Odpadkáč.
Vedle takového kandidáta Farage najednou působí jako mainstreamový politik, poznamenala agentura AP.
Mezi návrhy Hrabě Odpadkáče patří zastropování ceny croissantů, výstavba jediného cenově dostupného domu v celém volebním obvodu a oprava sušáku na ruce na pánských toaletách v místním baru. Chce také "znárodnit" britskou popovou hvězdu Adele, ať už tím myslí cokoliv. V minulosti soupeřil o premiérský post s Rishim Sunakem, Borisem Johnsonem či Theresou Mayovou.
Žertovní kandidáti jsou tradiční součástí britských voleb, v nichž může kandidovat téměř každý dospělý občan. Obvykle však nepředstavují hlavní konkurenci a neočekává se, že by mohli zvítězit. Do volebního klání se lze přihlásit již za 500 liber (přibližně 14. tisíc korun), přičemž kandidáti, kteří přesáhnou hranici pěti procent hlasů, částku dostanou zpět.
Kdyby Hrabě Odpadkáč poslanecký mandát ve volbách skutečně získal, podle jednacího řádu sněmovny by musel sundat svůj odpadkový koš, aby do dolní komory mohl vstoupit a usednout v ní. Kandidát si to však nepřipouští. "Pokud zvolí Odpadkáče, dostanou Odpadkáče. Vím, že parlamentní pravidla zakazují nosit kostým. Prostě ty pravidla budu muset změnit," řekl v roce 2023 časopisu Prospect.
Další excentrickou politickou silou soupeřící v Clactonu je Strana vřeštících příšer, která je součástí politického folklóru v Británii od roku 1963. Jejím vůdcem je Alan "vyjící lord" Hope, který v čele vřeštících příšer nahradil zesnulého lorda Sutche. Ten se v roce 1999 oběsil.
Farage na předvolební kampaň podle deníku The Guardian vynaložil 10 tisíc liber (přes 283 tisíc korun). Podle některých komentátorů jeho volební tah nemá zamýšlený dopad. "Farageův plán proměnit tyto doplňovací volby v seriózní politický souboj selhal," uvedl podle agentury AFP profesor komparativní politiky Stijn van Kessel z londýnské univerzity Queen Mary.
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