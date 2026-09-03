„Fanoušek nejsem.“ Trump radí královské rodině, je rád, že Harry s Meghan odjeli

Americký prezident Donald Trump se vyjádřil k návratu britského vévody a vévodkyně ze Sussexu, Harryho a Meghan Markleové, zpět do Británie. Uvedl, že ho jejich odchod ze Spojených států těší. „Nebyl jsem jejich fanouškem,“ řekl novinářům a dodal, že se podle něj ke královské rodině „chovali s velkou neúctou“. Trump přitom zdůraznil své dobré vztahy s britskými monarchy.
Donald Trump se k návratu Harryho a Meghan vyjádřil v oválné pracovně během středečního setkání s novináři a představiteli cestovního ruchu. „Jsem rád,“ řekl americký prezident k jejich odchodu ze Spojených států, kde šest let žili. „Nebyl jsem jejich fanouškem,“ citovala ho například agentura Reuters.
Trump následně vyzdvihl svůj vztah se zesnulou královnou Alžbětou II. „Měl jsem s královnou opravdu velmi dobrý vztah. Velmi dobrý. Poznal jsem ji velmi dobře. A měl jsem opravdu dobrý vztah s králem Charlesem – znal jsem ho jako prince Charlese i jako krále Charlese. Znám ho už dlouho,“ řekl.
Současného britského krále Karla III. pak Trump označil za „skvělého, skvělého člověka“. O králi mluví dlouhodobě velmi pozitivně. Jejich vztah se v posledních letech několikrát dostal do popředí, zejména během Karlovy státní návštěvy USA letos v dubnu. Trump tehdy při jeho přivítání ve Washingtonu mluvil o jeho „intelektu, vášni a oddanosti“. Po návštěvě pak řekl, že Karel je „mimořádný člověk“ a „neuvěřitelný král“.
Neuctivý pár a Trump brání monarchii
Právě na vztah Harryho a Meghan s královskou rodinou pak Trump navázal. Podle něj se k ní „chovali s velkou neúctou“. „Myslím, že byla ke královně a králi Charlesovi velmi neuctivá,“ řekl také. „A nevím, možná jsem jiný. Já bych je zpátky nepřijal,“ dodal Trump. „Upřímně, kdybych byl členem královské rodiny, zpátky bych je nepřijal,“ vysvětlil.
Nevraživost mezi Trumpem a Meghan Markleovou má přitom už poměrně dlouhou historii. Během Trumpovy prezidentské kampaně v roce 2016 tehdejší herečka Meghan Markleová označila Trumpa v televizní show za „mizogynního“ a „rozvratného“. Trump ji později označil za „protivnou“, připomíná například americký magazín People.
Manželé se minulý týden vrátili do Británie, šest let poté, co zemi opustili a přestěhovali se do Spojených států. Od roku 2020 žili v Kalifornii. Jejich rozhodnutí odstoupit z pozice pracujících členů královské rodiny, často označované jako „Megxit“, však nebylo jen stěhováním do zahraničí.
Harry a Meghan tvrdili, že se potýkali s tlakem médií i nedostatečnou podporou ze strany královské rodiny a paláce. V roce 2021 v rozhovoru s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou vznesli mimo jiné obvinění z rasismu uvnitř královské rodiny a Meghan popsala vážné problémy se svým duševním zdravím.
Historie vztahů
Následně se vztahy s rodinou dále zhoršovaly. Harry v médiích, rozhovorech a později ve své autobiografii zveřejnil řadu detailů ze soukromí rodiny, včetně sporů, hádek a napjatých vztahů. V knize například popsal fyzickou potyčku se svým bratrem, princem Williamem.
Napětí se týká také Harryho bezpečnosti. Poté co se manželé vzdali role pracujících členů královské rodiny, přišel Harry o automaticky poskytovanou policejní ochranu při pobytu v Británii. O její obnovení následně vedl několikaletý právní spor, protože tvrdí, že bez ní se necítí bezpečně při návratu do země s manželkou a dětmi.
Přestože Harry v posledních letech několikrát vyjádřil přání vztahy s rodinou napravit, návrat do Británie neznamená návrat k oficiálním královským povinnostem. Harry a Meghan zůstávají nepracujícími členy královské rodiny.
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