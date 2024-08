"Jsme zdrcení, ale chápeme to." Fanoušci reagují na zrušené koncerty Taylor Swift

Desetitisíce fanoušků americké popové hvězdy Taylor Swift, kteří se chystali na některý z jejích koncertů ve Vídni, jsou po zrušení akce kvůli teroristické hrozbě v šoku. Někteří z nich se na koncert své oblíbené zpěvačky chystali roky. Zároveň mají ale pro rozhodnutí pořadatelské společnosti a manažerů umělkyně pochopení, informují média.

Na každý z koncertů, které se měly konat ve čtvrtek, v pátek a sobotu, se chystalo zhruba 65 tisíc lidí z Evropy i Spojených států. S dalšími 30 tisíci fanoušky se počítalo u stadionu, kde podle rakouských úřadů chtěl stoupenec teroristické organizace Islámský stát zaútočit.

Některé fanynky si podle agentury AP na sociální síti X povzdechly nad ztracenými měsíci příprav, které strávily vymýšlením správného outfitu a výrobou náramků přátelství inspirovaných jejich hudební ikonou. Tyto náramky si mezi sebou vyměňují návštěvníci koncertů Taylor Swift. Jiní její příznivci prostřednictvím sociálních sítí žadoní o lístky na koncert v Londýně, kde zpěvačka ukončí evropskou část svého turné Eras.

Čtyřiatřicetiletý Američan Andrew Strauss měl jít na koncert Swift ve Vídni se svou dvaašedesátiletou matkou před začátkem dovolené v Evropě s ještě dalšími příbuznými. O tom, že se koncerty v rakouské metropoli ruší, se dozvěděli, když před odletem seděli v letištním baru v New Jersey. Do Vídně odletěli, ale vědí o někom, kdo po oznámení o odvolání koncertů z letadla vystoupil.

"Jsem opravdu zdrcená," přiznává Alison Straussová. "Chtěla bych Swift napsat a říct jí, že to měla být velká akce pro mámu a jejího syna. Mohla bys mi dát lístky na jeden z koncertů v USA?" vymýšlela Straussová, o co by zpěvačku poprosila. Myslí si, že organizátoři udělali dobře, když všechny koncerty kvůli teroristické hrozbě zrušili. "To není styl Taylo Swift, aby někoho vystavovala nebezpečí," řekla.

"Jsem opravdu hodně zklamaná, abych pravdu řekla," přiznala v norském rozhlasu Marie Anäsová. "Ale chápu, že bezpečnost je nejdůležitější," dodala.

Polská televize TVN24 cituje jednoho z rodičů, jejichž děti přišly o vytoužený koncert. "Jako matka jsem vděčná, že mohu otřít dceřiny slzy kvůli zrušenému koncertu a ne kvůli přátelům ztraceným při teroristickém útoku," napsala jedna žena na internetu.

V květnu 2017 při útoku sebevražedného atentátníka po koncertu americké zpěvačky Ariany Grande v severoanglickém Manchesteru zemřelo přes 20 lidí a dalších více než tisíc utrpělo zranění.

Solidaritu s zklamanými fanoušky projevila americká velvyslankyně ve Vídni Victoria Kennedyová, která swifties, jak si fanoušci americké hvězdy říkají, vzkázala, že cítí, jak jsou zdrceni. "Jsem si jistá, že to bylo velmi těžké rozhodnutí, ale bezpečnost je prvořadá," uvedla v příspěvku na sociální síti X. "Nenecháme nenávist zvítězit," dodala.

V centru Vídně se ve čtvrtek sešli fanoušci Swift a všichni společně zpívali její písničky. Se zklamanými zejména mladými lidmi soucítí i někteří podnikatelé ve Vídni a nabízejí jim třeba šálek kávy zdarma.

