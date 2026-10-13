Falešný hovor, řekli záchranářům. Proč pomoc po zpackané popravě přišla tak pozdě

Lékařská pomoc pro americkou vražedkyni Christu Pikeovou, která během své neúspěšné popravy přežila dvě smrticí injekce, se kvůli zmatkům mezi představiteli věznice a záchranáři značně zpozdila. V noci na úterý o tom informovala agentura AP.
Poprava Pikeové se uskutečnila 30. září, ale žena přežila první i druhou dávku pentobarbitalu, což se podle AP ještě nikdy nestalo. Po neúspěšné popravě byla převezena do nemocnice, kde se mezitím natolik zotavila, že je zpět ve vězení.
AP nyní získala záznamy z tísňové linky, ze kterých vyplývá, že záchranáři se do věznice dostali až zhruba půl hodiny po prvním telefonátu.
První telefonát záchranáři přijali ve 20:40. Ve 21:03 se záchranáři dozvěděli, že hovor byl falešný a že ve věznici žádná lékařská pomoc není potřebná. O čtyři minuty později jeden ze záchranářů oznámil, že se od jisté osoby před branou do věznice dozvěděl, že situace je pomoc je opravdu potřebná. Ve 21:11 představitelé věznice, že žádost o pomoc je skutečná.
Nyní 50letá Pikeová byla odsouzena k trestu smrti před třiceti lety, a to za vraždu, kterou spáchala jako 18letá v roce 1995 se 17letým přítelem. Svou 19letou spolužačku Colleen Slemmerovou vylákali do lesa, kde ji mučili a než ji zabili, vyryli jí do hrudi pentagram. Pikeové tehdejší přítel vzhledem k neplnoletosti dostal trest doživotí.
Právní tým Pikeové chce, aby její trest byl nyní změněn na doživotní vězení bez možnosti předčasného propuštění.
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