„Katastrofa, zásadní otřes.“ V Berlíně není kde bydlet, kancléř je v krizi

Nedělní zemské volby v Berlíně vyhrála strana Die Linke, která získala zhruba čtvrtinu hlasů a odsunula do opozice dosud vládnoucí CDU kancléře Friedricha Merze. Pro něj to je druhá prohra za jeden víkend, tentokrát z opačné strany politického spektra. Pro německou metropoli jde o významný obrat a další varovný signál pro spolkovou vládu.
Die Linke získala přibližně 25 procent hlasů, CDU skončila druhá, zatímco třetí místo obsadila Alternativa pro Německo (AfD). Výrazně oslabili také sociální demokraté (SPD), kteří v minulosti patřili k dominantním silám v hlavním městě.
Tváří vítězství se stala právnička Elif Eralpová. Její kampaň stála především na tématu bydlení, které je v Berlíně jedním z největších politických problémů posledních let.
Povolební vyjednávání v Berlíně nyní rozhodne o tom, zda se Die Linke podaří sestavit většinu se sociálními demokraty a Zelenými.
Elif Eralpová
44letá právnička a politička strany Die Linke, která usiluje o post starostky Berlína.
Narodila se v roce 1981 v Mnichově. Její rodiče uprchli do Německa z Turecka po vojenském převratu v roce 1980. Vyrůstala mimo jiné v Hamburku.
Vystudovala práva na Hamburské univerzitě.
Členkou Die Linke je od roku 2017, od roku 2021 zasedá v berlínské zemské sněmovně. V současnosti je místopředsedkyní poslaneckého klubu i berlínské organizace strany.
Politicky je spojována především s tématy dostupného bydlení, ochrany nájemníků, práv migrantů a boje proti diskriminaci. Dlouhodobě podporuje také kontroverzní návrh na převedení velkých bytových společností do veřejného vlastnictví.
Krize bydlení
Bydlení jako hlavní téma potvrzuje i politolog a germanista Vladimír Handl. „V Berlíně žije zhruba 85 procent obyvatel v nájemním bydlení. Za posledních deset let vzrostly nájmy přibližně o tři čtvrtiny a městu podle odhadů chybí kolem 100 tisíc bytů. Pro řadu lidí se bydlení stalo existenční otázkou,“ říká.
Podle něj se problémy začaly hromadit už před desítkami let. Město se tehdy kvůli dluhům zbavovalo velké části obecního bytového fondu. „V době, kdy Berlín prodával své byty, byl zadlužený, obyvatel ubývalo a bydlení nebylo nedostatkovým zbožím. Dnes se ukazuje, že to byl problém. Město má jen omezené možnosti, jak ovlivňovat ceny nájmů,“ vysvětluje Handl, který působí na FSV UK.
Právě na nespokojenosti s bytovou situací podle něj dokázala Die Linke postavit svou kampaň. Strana prosazuje mimo jiné převod velkých bytových společností do veřejného vlastnictví.
„Die Linke přišla s požadavkem na vyvlastnění firem, které vlastní více než tři tisíce bytů. Tento návrh se stal jejím hlavním poznávacím znamením a strana zároveň deklarovala, že při koaličních jednáních bude usilovat o jeho prosazení,“ dodává.
Handl zároveň upozorňuje, že dnešní Die Linke se výrazně liší od strany, která navazovala na východoněmecké komunisty. „Už to není strana bývalých komunistů. Dnes ji podporují především mladší vzdělaní voliči, zejména ženy, lidé z menšinového prostředí a různé aktivistické skupiny. V Berlíně se profiluje jako alternativa k tradičním stranám,“ říká.
Specifická je podle něj i samotná německá metropole. „Berlín je v mnoha ohledech za horizontem tradičního dělení mezi východním a západním Německem. V centrálních částech města uvnitř okruhu S-Bahn dlouhodobě dominují levicové a progresivní strany, zatímco ve vnějších čtvrtích bývá silnější CDU. V některých sídlištních oblastech na okraji města pak výrazně posiluje AfD,“ popisuje.
Už není v ústupu
Výsledek je pozoruhodný i proto, že ještě nedávno byla Die Linke považována za stranu v ústupu. V posledních letech ji oslabovaly vnitřní spory i odchod části politiků kolem Sahry Wagenknechtové. Berlínské volby ale naznačily, že dokázala oslovit zejména mladší městské voliče a lidi nespokojené s řešením sociálních a bytových problémů.
Pro CDU představuje výsledek další komplikaci. Strana sice v Berlíně vládla od roku 2023, nyní však přišla o pozici nejsilnější politické síly. Volby navíc proběhly ve stejný den jako hlasování v Meklenbursku-Předním Pomořansku, kde utrpěla ještě výraznější porážku. Sám Merz označil výsledky za katastrofu.
Už před dvěma týdny navíc CDU utrpěla těžkou porážku v Sasku-Anhaltsku, kde ji drtivě porazila Alternativa pro Německo. Výsledek tehdy rozpoutal debatu o budoucnosti kancléře Friedricha Merze. Ten ale zatím ve své pozici zůstává.
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