Facebook oznámil, že začíná mazat dezinformace o vakcínách. Zaměří se na skupiny

Technologická společnost Facebook v pondělí oznámila rozšíření svých pravidel namířených proti dezinformacím o očkování. Nově prý bude na svých platformách mazat vybraná vyvrácená tvrzení o všech používaných vakcínách, nejen o těch proti covidu-19.

Podle listu The New York Times Facebook změny označil za reakci na nedávné stanovisko svého kontrolního panelu, který přezkoumává zásahy do uživatelského obsahu na sítích Facebook a Instagram.

Provozovatel sociálních sítí slibuje, že odteď budou odstraňovány například příspěvky zpochybňující účinnost vakcín či vyjádření označující vakcíny za toxické a za příčinu autismu. Zakázané má být kromě toho také tvrzení, že pandemie covidu-19 je uměle vytvořená. Facebook uvádí, že seznam nepovolených vyjádření rozšířil po konzultacích s důvěryhodnými institucemi včetně Světové zdravotnické organizace (WHO).

Dosud byla nepodložená tvrzení o vakcínách zakázaná pouze v placených příspěvcích, odstraňování obsahu s jistými nepravdami o vakcínách proti covidu-19 pak Facebook ohlásil v prosinci. Na dezinformace o ostatních vakcínách se nadále vztahovala starší politika snižování jejich viditelnosti, která je založená na odsouvání vybraného obsahu na nižší pozice při sestavování tzv. hlavních stránek.

Zpřísněný režim prý začal platit okamžitě, z pondělní tiskové zprávy ovšem nebylo jasné, zda bude v nejbližší době vymáhán celosvětově.

Prohlášení uvádí, že správci Facebooku a Instagramu budou obzvláště důrazně postupovat proti stránkám a skupinám. "Skupiny, stránky a účty na Facebooku a Instagramu, které opakovaně sdílí tato vyvrácená tvrzení, mohou být smazány úplně. (…) Tvrzení o covidu-19 a vakcínách, která neporušují tato opatření, budou stále moci být přezkoumána našimi nezávislými ověřovateli, a budou-li vyhodnocena jako nepravdivá, budou příslušně označena," vysvětluje bezpečnostní tým Facebooku.

Po ohlášení další eskalace boje proti dezinformacím znovu vyvstávají otázky o tom, zda nová pravidla zachází dost daleko a jak důsledné nakonec bude jejich vymáhání. Novináři v posledních měsících upozornili na četné nesrovnalosti mezi ohlášenými kroky a realitou na platformách společnosti, kde jsou zdravotnické dezinformace stále poměrně snadno dohledatelné.

"Když internetové platformy oznamují nová pravidla, je vždycky složité vyhodnotit, zda je mohou a budou patřičně vymáhat. Společnosti si v zásadě známkují vlastní práci. Ale to, co lze vyčíst zvenčí, příliš často naznačuje, že selhávají," napsala nedávno analytička Evelyn Doueková působící na Harvardově univerzitě.

Markantní posun v přístupu velkých sociálních sítí k regulaci obsahu je však nezpochybnitelný. Přední platformy se dlouho držely úvahy, že není jejich povinností zasahovat proti šíření jistých tvrzení jen proto, že jsou nepravdivá. Za posledních 12 měsíců ale například Facebook oznámil restrikce týkající se covidu-19, amerických voleb a popírání holokaustu, načež nyní mezi témata s výjimečným postavením zařadil i očkování.

Novinkou je také působení nezávislého dozorčího či kontrolního panelu, který letos začal vydávat závazné verdikty ohledně moderování obsahu na platformách Facebooku, jakož i nezávazná doporučení k pravidlům určujícím mantinely pro aktivitu uživatelů. Facebook uvedl, že zpřísnění politiky kolem vakcín vycházelo z nedávného rozhodnutí nezávislého kontrolního orgánu, píší New York Times. Dozorčí panel na konci ledna vyjádřil názor, že společnost musí upravit standardy kolem zdravotnických dezinformací, neboť platná pravidla byla "nepatřičně vágní".

