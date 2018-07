Facebook odhalil manipulační kampaň. Smazal 32 účtů, které sledovaly statisíce uživatelů

Washington - Společnost Facebook objevila desítky patrně falešných účtů, které se podle ní koordinovaně snažily ovlivňovat americkou politiku před podzimními volbami. Firma kvůli tomu smazala 32 neautenticky se jevících facebookových či instagramových účtů, které celkem sledovalo téměř 300 000 uživatelů těchto sociálních sítí.

Facebook to v úterý oznámil na svém blogu s tím, že původci kampaně zatím nejsou známi, není však vyloučeno spojení s Ruskem.

Podle firmy šlo o sofistikovanou snahu manipulovat míněním uživatelů prostřednictvím falešných stránek. "Takovéto chování není na facebooku dovoleno, neboť nechceme, aby lidé či organizace vytvářeli sítě účtů, které šíří matoucí informace o tom, kým jsou či co dělají," uvedla společnost.

Nejstarší ze smazaných stránek fungovala od loňského března, řada z nich ale vznikla až nedávno. Alespoň jeden účet z odstraněné skupiny sledovalo přibližně 290 000 uživatelů facebooku či instagramu.

Facebook nevyloučil, že za kampaní mohou být kybernetičtí manipulátoři napojení na Rusko, jako tomu bylo v případě předloňských prezidentských voleb. Jejich ovlivňování a údajnou koordinaci s volebním týmem prezidenta Donalda Trumpa stále vyšetřuje FBI.

Podle Facebooku existuje nespecifikovaná vazba mezi některými ze smazaných profilů a účty ruské Agentury pro výzkum internetu, kterou USA obviňují ze šíření falešných zpráv před předloňskými volbami. Moskva jakékoli připisování viny ruským hackerům odmítá.

Facebook letos čelil silné kritice za nedostatečnou ochranu citlivých dat svých uživatelů či právě kvůli dezinformačním či manipulačním kampaním probíhajícím v jeho síti.

Firma tvrdí, že mezi aktivitami již smazaných stránek byla mimo jiné organizace protestu nazvaného "Sjednoťme pravici II", který se má odehrát příští týden ve Washingtonu. Facebook prý načasoval smazání účtů a zveřejnění informace o nich úmyslně krátce před jeho uskutečněním, neboť minulá obdobná akce skončila vloni v Charlottesville násilnostmi.

Provozní ředitelka společnosti Sheryl Sanbergová v úterý podle agentury Reuters podotkla, že pokusy o manipulaci veřejným míněním prostřednicvím sociálních sítí se stávají stále důmyslnějšími v souvislosti s tím, jak se Facebook snaží proti nim bojovat. Podle Sandbergové jde v jistém smyslu o "závody ve zbrojení".

Američtí politici reagovali na odhalení nových manipulačních aktivit vesměs se znepokojením a někteří vyzvali Facebook k podrobnějšímu pátrání po dalších falešných profilech. Republikánský šéf senátního výboru pro tajné služby Richard Burr oznámil, že ve středu výbor uspořádá slyšení o kybernetické hrozbě pro bezpečnost listopadových kongresových voleb.

"Rusové se snaží oslabit Ameriku," prohlásil Burr, podle něhož bylo cílem odhalené operace "zasít neshody, nedůvěru a rozdělení ve snaze podrýt důvěru veřejnosti v naše instituce a náš politický systém".