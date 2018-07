Facebook nebude mazat falešné zprávy. Je to v rozporu se svobodou projevu, vysvětluje

Firma uvedla, že příspěvek považovaný za falešnou zprávu nebude smazán, pokud nebude porušovat její pravidla. Dodala však, že bude takové příspěvky zobrazovat na nižších pozicích.

New York - Americká internetová společnost Facebook nehodlá na své sociální síti mazat falešné zprávy. Podle firmy by to bylo v rozporu se základními principy svobody projevu, informovala v pátek zpravodajská stanice BBC.

Firma uvedla, že příspěvek považovaný za falešnou zprávu nebude smazán, pokud nebude porušovat její pravidla. Dodala však, že bude takové příspěvky zobrazovat na nižších pozicích.

"Umožníme je lidem zveřejnit jako způsob vyjádření, nebudeme je však zobrazovat v čele vybraných příspěvků," uvedla mluvčí podniku. Počet zhlédnutí příspěvků považovaných za falešné zprávy by se tak měl podle firmy snížit o zhruba 80 procent.

Role facebooku při šíření falešných zpráv se podle BBC dostala do centra pozornosti poté, co se objevily důkazy, že Rusko se prostřednictvím této sociální sítě snažilo ovlivnit voliče ve Spojených státech.

Facebook je největší internetovou sociální sítí na světě. Na konci letošního prvního čtvrtletí měl po celém světě zhruba 2,2 miliardy uživatelů aktivních alespoň jednou měsíčně.