Facebook brojí proti "pornografii ze msty". Nový nástroj dokáže smazat opakovaně zveřejněné fotky

Sociální síť Facebook přišla s novou zbraní v boji proti kyberšikaně. Především pak proti "pornografii ze msty", kdy většinou bývalý partner zveřejní nahé snímky své expřítelkyně - a po jejich smazání je dál a dál publikuje. Facebook nyní vyvinul nástroj, který dokáže nahlášené fotografie rozpoznat a automaticky je mazat. Sociální síť reaguje na množící se stížnosti kvůli protiprávnímu obsahu. Německá vláda například schválila vysoké pokuty, pokud sítě nebudou účinně mazat nahlášený nelegální obsah.

Menlo Park / Berlín - Nafotit intimní snímky se v době sociálních sítí stává čím dál nebezpečnější. Zvlášť pokud je má k dispozici bývalý partner, který se rozhodne je jednoduše zveřejnit na internetu.

Podobné praxi se říká "revenge porn" neboli "pornografie ze msty".

Zná ji i 14letá dívka ze severoirského Belfastu. Její nahá fotografie se objevila na Facebooku. Přestože největší sociální síť na světě snímek zablokovala, někdo ho dál a dál zveřejňoval. Dívka se stala terčem posměchu, Facebook žaloby.

Protože sporů, které končí až u soudu, v posledních měsících přibývá, Facebook minulý týden představil nový nástroj na blokování podobných fotografií.

"Je to špatné a urážlivé. Pokud nám to nahlásíte, nově použijeme vyspělou technologii na rozpoznání snímku, která dokáže předejít jeho šíření na všech našich platformách," slíbil zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg.

Systém má fungovat tak, že vyškolený zaměstnanec prověří snímek, který někdo nahlásil. Následně ho může smazat ze sociální sítě a zablokovat uživatele, který ho zveřejnil.

Pak přijde na řadu moderní technologie na rozpoznávání fotografie. Ta ji dokáže najít i při opakovaném zveřejňování, a to nejen na Facebooku, ale například i na Instagramu. Tuto sociální síť zaměřenou na fotografie Facebook před několika lety koupil.

Facebook se kvůli fotografiím soudí

Žalob kvůli intimním fotografiím přibývá. Většinou je podávají ženy, nebo jako v případě 14leté dívky ze Severního Irska její rodiče.

Často ale vše nekončí "jen" kyberšikanou.

Jednatřicetiletá Italka Tiziana Cantoneová se potýkala s videem, které na Facebook nahrál její bývalý přítel. Na videu vystupuje nahá. Její výkřik "Ty to točíš? Bravo!" se stal virálním hitem a lidé si ho nechávali tisknout na trička.

Cantoneová soud s Facebookem vyhrála. Nevydržela ale posměch okolí a loni spáchala sebevraždu.

Na podporu obětí těchto trestných činů neexistuje téměř žádná organizace. Výjimkou je společnost Women Against Revenge Porn (Ženy proti pornografii ze msty), která postiženým pomáhá.

Německo: pokuta až 50 milionů eur

Podle mediálního právníka Paula Tweeda takové případy otevírají dveře i dalším žalobám směřovaným proti Facebooku a jeho nakládání s obsahem, který na něm uživatelé zveřejňují.

Německá vláda proto před několika dny schválila zákon, díky kterému budou sociálním sítím hrozit vysoké pokuty, pokud nebudou mazat protiprávní obsah.

Do této kategorie patří převážně snímky se zneužíváním dětí a podněcování k rasové nebo náboženské nenávisti. Němci v první řadě nebrojí proti pornografii ze msty, ale proti šíření dezinformací a tzv. fake news.

Pokud by sociální sítě tento zákon neplnily, hrozila by jim pokuta až do výše 50 milionů eur (zhruba 1,35 miliardy korun).

Podle německého ministra spravedlnosti Heika Maase maže Facebook jen 39 procent závadných příspěvků, které mu nahlásí uživatelé. Další sociální síť Twitter dokonce jen jedno procento. "To zkrátka nestačí," míní Maas.

František Typovský

