Facebook a další mají v EU více bojovat proti dezinformacím, doporučila komise

Na náplavce v pražském Podskalí a na Hořejším nábřeží na Smíchově bude zakázáno pít po půlnoci alkohol. Řešena je podoba kotvících lodí a jednat se bude o jejich množství. Novinářům to ve středu řekli pražský radní Jan Chabr (TOP 09) a kurátor náplavek Petr Hozman. Od začátku června se zde budou konat společenské i kulturní akce.

Chabr dnes řekl, že město připravuje novelu vyhlášky o konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích. "Počítá se s tím, že by tady (v Podskalí a na Smíchově) v nočních hodinách byl zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Tedy od půlnoci do 8:00. Problém tady byl ani ne tak v tom, že by to prodávali prodejci do ranních hodin, ale že si lidé nakoupili ve večerkách lahve a udělali si tady párty," řekl.