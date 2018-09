Exšéf Trumpovy kampaně Manafort se přiznal ke spiknutí, spolupracuje s Muellerem

Bílý dům uvedl, že to nemá "absolutně nic společného" s prezidentem Trumpem nebo jeho předvolební kampaní.

Washington - Bývalý šéf volebního štábu Donalda Trumpa Paul Manafort se v pátek u soudu přiznal k trestným činům spiknutí proti USA a spiknutí za účelem maření spravedlnosti.

Učinil tak na základě dohody o spolupráci se zvláštním vyšetřovatelem Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Robertem Muellerem, který se zabývá vlivem Ruska na prezidentské volby v roce 2016.

Bílý dům uvedl, že to nemá "absolutně nic společného" s prezidentem Trumpem nebo jeho předvolební kampaní.

Na základě dohody by se měly soudy přestat zabývat několika body obžaloby ve dvou Manafortových případech, u kterých se porota nedokázala shodnout na jeho vině. Ze stolu by tyto body obžaloby měly být v okamžiku, kdy bude Manafort odsouzen nebo dokončí spolupráci, uvedla agentura Reuters.

Součástí dohody, kterou Manfort uzavřel, je podle The New York Times také nižší trest. Soud uvedl, že mu hrozí trest deseti let vězení.

"Toto nemá absolutně nic společného s prezidentem nebo jeho vítěznou prezidentskou kampaní z roku 2016," uvedla v prohlášení mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. "Nemá to naprosto žádnou souvislost," dodala.

Americká porota už v srpnu uznala Manaforta částečně vinným z defraudací a daňových podvodů. Verdikt byl prvním vítězstvím pro Muellera, který vyšetřuje údajné ruské ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016. O výši trestu soud dosud nerozhodl.

V roce 2016 Manafort působil v Trumpově volebním štábu a dva měsíce ho dokonce i vedl. Z týmu Manaforta vyhodili v srpnu 2016 po zprávách tisku, že vydělal miliony dolarů jako poradce ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče. V minulosti lobbista pracoval také pro bývalé prezidenty Geralda Forda, Ronalda Reagana a George Bushe.