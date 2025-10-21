Exprezident Sarkozy nastupuje do vězení. Vnímá se jako hrabě Monte Cristo

Sarkozy vinu odmítá a přirovnává se k nejslavnějším nevinným odsouzencům ve francouzské historii a literatuře - Alfredu Dreyfusovi a literární postavě Edmonda Dantèse, známého jako hrabě Monte Cristo, píše agentura AFP.
Sarkozyho syn Louis na sociální síti X všechny vyzval, aby ráno přišli k domu bývalého prezidenta a vyjádřili jeho otci podporu.
Soyons nombreux à venir exprimer notre soutien à @NicolasSarkozy ce 21 octobre à 8h30.— Louis Sarkozy (@napsarkozy) October 18, 2025
📍Angle rue Pierre Guérin et rue de la Source. pic.twitter.com/dfCC9M1LeP
Sarkozy řekl deníku Le Figaro, že se k branám věznice La Santé dostaví po 9:30. Dosud není jasné, jak dlouho za mřížemi zůstane. Prvoinstanční soud rozhodl o uvěznění, i když rozsudek není pravomocný, takže Sarkozy bude moci podat žádost o propuštění či domácí vězení po nástupu do věznice. I pokud by odvolací soud trest potvrdil, může ještě Sarkozy, kterému je 70 let, požádat o alternativní trest či podmíněné propuštění kvůli vysokému věku.
Na nástup do vězení exprezidenta se připravuje ministerstvo spravedlnosti, pod které správa věznic spadá, řekl v pondělí šéf resortu Gérald Darmanin. "Navštívím ho ve vězení jako ministr spravedlnosti a budu se zajímat o bezpečnostní podmínky," uvedl Darmanin, který byl v minulosti členem Sarkozyho strany UMP.
Bývalý prezident deníku Le Figaro řekl, že odmítl podat žádost o jednolůžkovou celu, podle médií ho však správa věznice bude držet alespoň z počátku v izolaci. Sarkozy bude prvním francouzským prezidentem z páté republiky, který bude po výkonu prezidentského mandátu uvězněn.