Exprezident Sarkozy nastupuje do vězení. Vnímá se jako hrabě Monte Cristo

Pomsta ze záhrobí: Kaddáfího úplatek dostihl Sarkozyho, čeká ho vězení s VIP celou
Sarkozy byl v září usvědčen ze zločinného spiknutí, které podle soudu mělo vést k financování jeho prezidentské  kampaně v roce 2007 z prostředků od libyjského vůdce Muammara Kaddáfího, výměnou za diplomatické laskavosti. Byl odsouzen k pěti letům vězení, ale pravděpodobně bude v polovině trestu propuštěn na podmínku.
Pokud bude Sarkozy ubytován ve VIP křídle, bude mu přidělena jedna z 18 identických cel, z nichž každá se může pochlubit varnou deskou, lednicí, televizí, sprchou a toaletou a také pevnou telefonní linkou, která vězňům umožní volat na určitá autorizovaná čísla.
Sedmdesátiletý exprezident, který v letech 2007-2012 vedl Francii, dostal pětiletý trest odnětí svobody v kauze "Libye". Čerstvě po vynesení rozsudku v procesu s "libyjskými penězi" hněvivě mluvil o "bezmezné nenávisti", jejíž je prý stále obětí.
Nicolas Sarkozy, třináct let poté, co opustil úřad, se brzy stane prvním bývalým francouzským prezidentem, který nastoupí do vězení poté, co dostal pětiletý nepodmíněný trest za zločinné spiknutí (na snímku s manželkou Carlou Bruniovou, bývalou modelkou a zpěvačkou). Zobrazit 8 fotografií
před 2 hodinami
Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy v úterý nastoupí do pařížské věznice La Santé, aby si odpykal pětiletý trest kvůli podílu na zločineckém spiknutí v kauze nelegálního financování své prezidentské kampaně penězi z Libye.

Sarkozy vinu odmítá a přirovnává se k nejslavnějším nevinným odsouzencům ve francouzské historii a literatuře - Alfredu Dreyfusovi a literární postavě Edmonda Dantèse, známého jako hrabě Monte Cristo, píše agentura AFP.

Sarkozyho syn Louis na sociální síti X všechny vyzval, aby ráno přišli k domu bývalého prezidenta a vyjádřili jeho otci podporu.

Sarkozy řekl deníku Le Figaro, že se k branám věznice La Santé dostaví po 9:30. Dosud není jasné, jak dlouho za mřížemi zůstane. Prvoinstanční soud rozhodl o uvěznění, i když rozsudek není pravomocný, takže Sarkozy bude moci podat žádost o propuštění či domácí vězení po nástupu do věznice. I pokud by odvolací soud trest potvrdil, může ještě Sarkozy, kterému je 70 let, požádat o alternativní trest či podmíněné propuštění kvůli vysokému věku.

Na nástup do vězení exprezidenta se připravuje ministerstvo spravedlnosti, pod které správa věznic spadá, řekl v pondělí šéf resortu Gérald Darmanin. "Navštívím ho ve vězení jako ministr spravedlnosti a budu se zajímat o bezpečnostní podmínky," uvedl Darmanin, který byl v minulosti členem Sarkozyho strany UMP.

Bývalý prezident deníku Le Figaro řekl, že odmítl podat žádost o jednolůžkovou celu, podle médií ho však správa věznice bude držet alespoň z počátku v izolaci. Sarkozy bude prvním francouzským prezidentem z páté republiky, který bude po výkonu prezidentského mandátu uvězněn.

Nicolase Sarkozyho podezřívají z toho, že ho v prezidentské kampani v roce 2007 finančně podpořil tehdejší libyjský vůdce Muammar Kaddáfí. | Video: Asociated Press
