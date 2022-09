Bývalá politička v ranní show radila, jak ušetřit za topení. Její nápad lidi rozčílil

Zájemci z řad veřejnosti se na hlavní líčení v kauze Čapího hnízda dostanou na základě vstupenek, které bude pražský městský soud vydávat každý jednací den před soudní síní. Kapacita je 80 míst, pokud by byl zájem vyšší, zpřístupní soud i balkon s dalšími 36 místy. Ve středu to sdělil mluvčí soudu Adam Wenig. V případu čelí obžalobě expremiér Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová.

Kauzu dotačního podvodu začne senát soudce Jana Šotta veřejně projednávat v pondělí, pokračovat bude prozatím do pátku. Jednání se uskuteční v největší síni soudu.

"V rámci opatření proti přeplňování jednací síně bude přístup do ní upraven vydáváním vstupenek. Vstupenky budou vydávány každý jednací den před místností číslo 101, a to vždy do doby, dokud nedojde k jejich vyčerpání," popsal Wenig. Lístky bude u dveří do síně kontrolovat justiční stráž.