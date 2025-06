Expert varuje před eskalací v Íránu: Už jednou jsme uvěřili lžím. Může se to opakovat

Překvapuje mě, když český premiér říká, že snad teď Írán konečně začne jednat. Íránci totiž s Američany jednali od dubna a přestali vyjednávat až ve chvíli, kdy se jejich území ocitlo pod palbou Izraele, připomíná vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na pražské Metropolitní univerzitě Břetislav Tureček.

"Nevylučoval bych, že celé to americké jednání s Íránci bylo jakýmsi odkloněním pozornosti," uvažuje a dodává, že do trapné situace se tak dostal jako zprostředkovatel mírových rozhovorů Omán. Arabský tisk teď upozorňuje, že zatímco se ománský ministr zahraničí tvářil, že dojednává mír, Američané a Izraelci nakládali bomby do svých letadel, shrnuje host Zuzany Tvarůžkové.

Tureček připomíná, že události z Iráku už pomalu upadají v zapomnění. "I různí čeští politici, diplomaté a novináři najednou zapomínají, jakou roli tehdy média sehrála ve štvaní proti Iráku."

Sám si prý ani tehdy nedělal o režimu Saddáma Husajna žádné iluze. Informace o tom, že má irácký lídr k dispozici zbraně hromadného ničení se ale ukázaly jako liché. Média tenkrát převzala propagandu Spojených států a irácké opozice, vysvětluje Tureček a varuje před podobným selháním i dnes.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-06:10 Jak kontroverzní je zásah USA a Izraele proti Íránu? Byla intervence plánovaná dlouho? Byly mírové rozhovory s Íránem pouze zástěrkou? Jak moc je arabský svět rozladěný?

06:10-12:02 Jaké poučení si vzal Západ z předchozích intervencí na Blízkém východě? Byl Izrael skutečně v ohrožení íránským jaderným programem? Lze věřit tvrzení, že Írán o jadernou zbraň neusiluje?

12:02-16:43 Měly by Spojené státy svou strategii vysvětlit? Víme už, jak velké škody údery USA v Íránu způsobily? Jak silná je odpověď Íránu?

16:43-21:34 Je na prohlášení o zničení íránského jaderného programu ještě brzy? Roztočil Írán údajnou popravou agenta Mossadu spirálu pomsty? Je cílem íránský vůdce Chameneí? V čem západ přeceňuje sílu íránské opozice?

21:34-28:59 Je v celém příběhu nějaký kladný hrdina? Co na Írán platí? Jak moc konspirativní jsou teorie o dohodě mezi Trumpem a Putinem? Do jaké pozice Netanjahu v posledních týdnech a měsících Izrael postavil?

