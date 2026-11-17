Odchod amerických vojáků z Evropy bude podle všeho výrazně menší, než se původně čekalo. Místo 25 tisíc příslušníků by jich podle informací agentury Bloomberg měl odejít jen zlomek. Na východním křídle NATO by navíc Washington mohl svou přítomnost dokonce posílit.
Evropští činitelé se původně obávali, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa v rámci revize americké přítomnosti stáhne z kontinentu až 25 tisíc vojáků.
Pentagon ostatně už dříve avizoval omezení stavů v Německu, v květnu zrušil plánované posily pro Polsko a v červenci spustil širší přezkum celého nasazení.
Podle zdrojů agentury Bloomberg se však nyní rýsuje výrazně mírnější varianta. Ze současných 80 tisíc amerických vojáků v Evropě by mělo odejít jen zhruba pět tisíc.
Za změnou postoje Washingtonu stojí podle agentury mimo jiné rostoucí obranné výdaje evropských členů NATO, které Spojené státy hodnotí pozitivně.
Pentagon si zároveň uvědomuje, že evropské základny mají strategický význam nejen pro obranu samotného kontinentu, ale i pro operace v dalších částech světa, což se ukazuje například v souvislosti s válkou s Íránem.
Že se nechystá žádný rozsáhlý odsun, naznačil už začátkem listopadu také americký velvyslanec při NATO Matt Whitaker. „Máme tu spoustu prostředků, které jsou přesně tam, kde je chceme mít,“ uvedl s tím, že neočekává „nic zásadního“.
Největší škrty mohou dopadnout na Německo
Ani mírnější varianta nicméně neznamená, že se plánované škrty vyhnou všem spojencům. Nejvíce by měly dopadnout na Německo, kde působí nejpočetnější americký kontingent v Evropě.
K tomu mohou mimo jiné přispět i chladné vztahy mezi Berlínem a Washingtonem, které v poslední době komplikují opakované střety kancléře Friedricha Merze s Donaldem Trumpem.
Amerických vojáků by naopak mohlo přibýt na východním křídle NATO, kde některé státy nabídly, že se na nákladech spojených s posílením jednotek budou finančně podílet.
Jednou z nejaktivnějších zemí je v tomto ohledu Polsko, které by na svém území chtělo vybudovat stálou americkou základnu ve snaze posílit obranu proti Rusku.
Polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz minulý týden po jednání s americkým ministrem obrany Petem Hegsethem uvedl, že Pentagon návrh předběžně podpořil. Konečné rozhodnutí však podle něj zůstává na prezidentu Trumpovi.
Polsko v současnosti hostí přibližně deset tisíc amerických vojáků, z nichž většina v zemi působí na rotační bázi. Varšava zároveň nabídla, že pokryje náklady na vybudování potřebné infrastruktury.
Mluvčí Pentagonu Bloombergu sdělil, že revize rozmístění jednotek stále pokračuje a ministerstvo v tuto chvíli nemá žádné další informace, které by mohlo oznámit. Ministr Hegseth má svá konečná doporučení předložit Trumpovi začátkem prosince.
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