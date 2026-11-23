Pátek odpoledne, 20. listopadu. Takřka idylický den v Tokiu, s modrou oblohou, ostrým sluncem a nádherně zabarveným podzimním listím, které objímá celý areál šintoistické svatyně Nezu. Za celou dobu, co jezdím do Japonska, jsem tu potřetí. Právě zde taneček skupiny Slováků rozpoutal nebývalou vlnu hněvu. A aby toho nebylo málo, japonští diskutéři už objevili i slovo „čobol“.
Od našeho reportéra z Japonska: Málokdo by zřejmě čekal, že uprostřed rušné tokijské megametropole najde takovou oázu klidu. Svatyni Nezu na současné místo přesunul šógun Cunajoši Tokugawa v roce 1705, patří mezi ty nejstarší, jaké můžete v hlavním městě Japonska navštívit. Není proto divu, že se v posledních letech stala oblíbenou turistickou destinací.
Má v rukávu hned dvě silné karty. Hlavním lákadlem je tunel z červených šintoistických bran torii, symbolizující přechod z běžného světa na posvátnou půdu. Je to také jednoznačně nejfotogeničtější místo celé svatyně, které je ve srovnání s kjótským Fušimi Inari Taiša sice menší, ale pod násobně menším náporem turistů.
Nezu navíc leží jen pár desítek minut pěšky od nádraží Ueno, klíčové dopravní tepny na východě Tokia. Turistů je tu znatelně více než v roce 2019, kdy jsem tu byl poprvé. A nikdo zřejmě nemohl tušit, že se tohle místo stane středobodem velkého japonského hněvu vůči Slovákům.
Vše začalo krátkým videem. Na něm 11 členů folklorního souboru Čarovné ostrohy tančí a poskakuje uvnitř červených bran torii, postupně se střídají v záběru, mizí za sloupy a imitují hraní na hudební nástroje. Vše pak končí skupinovou fotkou na vyhlídkové plošině.
Tiktokový taneček rozpoutal peklo
To, co tanečníci považovali za estetickou prezentaci a nevinně vypadající obsah na sociální sítě, však vyvolalo v Japonsku obrovskou vlnu pobouření.
„Budu to důkladně šířit, dokud podobní neuctiví lidé nezmizí. Svatyně a chrámy nejsou fotogenická místa pro vás cizince. A už vůbec ne tanečním pódiem. Když už přijdete do Japonska, respektujte japonské tradice, kulturu, etiketu a pravidla,“ vzkázal tanečníkům uživatel sítě X Izumi_Sunagawa, který dlouhodobě brojí proti migrační politice a – podle svých slov – proti „nepřizpůsobivým cizincům“ a „protijaponské levici“.
A tím strhl obrovskou lavinu drtivé kritiky na konto slovenských tanečníků a zájem domácích i zahraničních médií. „Táhněte zpět pryč!“ psali v různých variantách diskutéři pod hojně sdíleným videem.
Jeden z komentujících byl obzvlášť ostrý, když Slovensko označil za primitivní zemi. „Už se nikdy nevracejte. Modlím se za destrukci Slovenska,“ napsal uživatel Mikio Tomita. Někteří Japonci dokonce objevili i nadávku „čobol“, kterou začali používat v diskusích.
Zkrátka se Slovensko na chvíli stalo japonským internetovým nepřítelem číslo jedna. Některé příspěvky měly desetimilionové dosahy. I umírněnější Japonci ale uznali, že tiktokové tanečky na náboženskou půdu jedné z nejstarších tokijských svatyň jednoduše nepatří. Zde to ale neskončilo.
Omluva, nebo výmluva?
Soubor Čarovné ostrohy nakonec zveřejnil omluvu, kterou si ovšem nejspíše ještě více zavařil. „Omlouváme se japonskému národu za vytvoření videa, jehož cílem bylo vyzdvihnout krásu Japonska; rozhodně jsme neměli v úmyslu poškodit velmi dobré vztahy mezi Slovenskem a Japonskem. Milujeme Japonsko,“ napsali tanečníci ve Stories na Instagramu – tedy v příspěvku, který po 24 hodinách zmizí.
Obdobně se vyjádřili i pro Aktuálně.cz. „Netušili jsme, že je to až tak citlivé a že video takhle vystřelí. Jezdíme po světě a tancujeme před těmi nejkrásnějšími památkami. Chceme ukázat sledujícím, jak jsou krásné. To samé mělo být v Japonsku. Byli jsme tam tancovat, měli jsme vlastní koncert v Takanawa Hall, který končil potleskem vestoje. V žádném případě jsme nechtěli nikoho urazit ani nic podobného,“ napsal za soubor na dotaz redakce muž, který se představil jako Petr.
Od nápadu by prý upustili, kdyby neviděli různé influencery, kteří ze svatyně Nezu taky mají videa. „Ta místa jsou fakt nádherná, proto jsme je chtěli mít na památku i my. Před Asakusou natáčeli nějací Tchajwanci taneční video a my jsme se k nim přidali. Bylo to čistě taneční přátelství. V žádném případě nešlo o nějaké zneuctění,“ doplnil pro Aktuálně.cz zástupce souboru s tím, že byli navíc potichu a hudbu přidali až zpětně.
Na půdě šintoistické svatyně, která začíná první velkou branou, se od návštěvníků očekává pokora a pieta, problémy s nerespektujícími turisty tak řeší opakovaně. Na podobné výstřelky pro sociální sítě – ať už jde o tancování, posilování na bráně torii, nebo parkour – se tak dívají místní se značnou nelibostí. Z nevědomosti a určité naivity tančících Slováků tak vyrostl diplomatický skandál.
„Bubnování s hůlkami? Jako malé děti“
Celkovému obrazu Čarovných ostroh totiž nepomohla ani další videa, která Japonci objevili. A nejde jen o tanečky na místech, kde sami Slováci přiznali, že se to nesmí.
Kritiku schytaly i záběry, na kterých jedna z tanečnic bubnuje jídelními hůlkami v restauraci. „Jako malé děti. Ty pitomé sociální sítě dělají z lidí fakt neskutečné barbary, kteří se chovají na veřejnosti jako v lunaparku,“ nešetřili kritikou další uživatelé.
Nakonec se do omluvy pustila i slovenská ambasáda v Tokiu. „Velvyslanectví Slovenské republiky v Japonsku se upřímně omlouvá za rozrušení a bolest způsobené videem natočeném v Nezu. Slovenský národ chová k japonskému lidu, jeho kultuře, historii a náboženství, jakož i k jeho posvátným svatyním a chrámům velký obdiv a úctu. To, co se stalo, tyto city neodráží a my toho hluboce litujeme,“ zaznělo ve veřejném prohlášení.
Také slíbila, že svým občanům se bude snažit vysvětlit japonskou etiketu během návštěvy země. „Tuto osvětovou činnost zintenzivníme, mimo jiné prostřednictvím našich webových stránek, sociálních médií a cestovních informací pro slovenské občany, aby každý návštěvník přijel dobře připraven a projevil náležitou úctu,“ dodala ambasáda.
Jak se ale zdá, ani s touto omluvou nebyli někteří Japonci zcela spokojeni. Buďto tvrdili, že jde o text vygenerovaný umělou inteligencí (jelikož se nejdříve objevil na síti X s označením AI obsahu, pak se prohlášení přesunulo na Facebook), nebo poukázali na to, že soubor Čarovné ostrohy vystupoval na akcích, kde se objevil i premiér Robert Fico.
Japonský internetový prostor proto tanečníky začal spojovat se slovenskou vládní garniturou a začal se nimrat i ve Ficových politických názorech, aby vysvětlil ignorantské chování tanečníků. „Slovensko je v současnosti pod vládou premiéra Fica, která je pročínská a proruská. To mnohé vysvětluje,“ spekuluje například účet s přezdívkou Mikuri Asano.
Pravidla musela svatyně zdůraznit. Znovu
Zpět do Nezu. Mezi stromy a tradiční dřevěnou architekturou se procházejí hloučky japonských a zahraničních návštěvníků, někteří si troufnou i na krátký modlitební rituál, který si ještě rychle dohledávají na mobilu.
„Je to docela hodně kroků, nechceme udělat chybu. Doma jsme koukali na videonávod a už jsme ho zapomněli, tak si to tu s přítelkyní připomínáme,“ říká mi Josh z Kalifornie, který do Japonska přicestoval se svou přítelkyní Clarou.
Schválně si se svou japonskou kamarádkou Jui stoupnu poblíž bran a pozorujeme turisty. Jak Japonci, tak i zahraniční návštěvníci se u vstupu nezdrží – stačí jedna rychlá fotka uprostřed fotogenického tunelu a pokračují v tichosti dále. Dvě dívky měly na batohu připevněný stativ na mobil, ten ale nevyužily. Dobře udělaly, jelikož jde o jednu z věcí, které místní nevidí příliš rádi.
„Valná většina návštěvníků se tu chová s naprostou pokorou. Jsme rádi, když můžeme přivítat zahraniční turisty a ukázat jim krásy svatyně. Nedávný incident s tancováním nás mrzí, budeme se k tomu ještě veřejně vyjadřovat. Jsem rád, že těch, co nerespektují pravidla, je málo,“ poznamenal jeden z duchovních, kterého jsme v Nezu potkali. Anglicky uměl jen pár slov a natáčení odmítl, tudíž jsem se spolehl na tlumočení od své známé Jui.
Incident opravdu nezůstal bez odezvy od samotné správy památky. Svatyně Nezu o víkendu vyvěsila oficiální oznámení, v němž přímo reaguje na narušování náboženské úcty.
„Jsme posvátným místem modlitby, nikoliv pouhým fotokoutkem. Vítáme památeční fotografie,“ vzkázali zástupci svatyně v neděli. „Jakékoli chování, které ostatním návštěvníkům způsobuje nepříjemnosti – například blokování přístupu skupinou, nadměrný hluk nebo dlouhodobé obsazování určitého místa – je přísně zakázáno,“ píše se v prohlášení.
Ve svém výčtu svatyně zmiňuje zákaz fotografování bez toho, aby návštěvník nabídl své modlitby, focení přímo před či uvnitř budovy svatyně, delší zabrání prostoru na skupinové fotky, hlasitá hudba či mluva. Dále by neměli příchozí používat stativy, světla a další příslušenství, fotit personál či návštěvníky bez souhlasu, nosit příliš odhalené oblečení ani provozovat jakoukoli jinou činnost, kterou personál považuje za nevhodnou – tedy včetně tance.
Slovenská kauza s sebou strhla dokonce i velikána jako Red Bull – svatyně totiž požádala o stažení sedm let starého reklamního klipu, ve kterém mezi branami tancuje japonská umělkyně Kjóka Jamamoto. K natáčení přitom měla povolení.
Panika kvůli vepřovému masu
Zatímco mnohé tuzemské články líčí incident jako nešťastný a ostudný přešlap turistů, hlubší pohled na japonské sociální sítě odhaluje širší a složitější dynamiku. Prvotními šiřiteli videa totiž nebyli běžní Japonci či náhodní návštěvníci svatyně, ale vysoce sledované nacionalistické a krajně pravicové účty na síti X, dříve Twitteru.
Pro tyto anticizinecky zaměřené profily se slovenská kauza stala vítanou municí. Obzvlášť v éře, kdy se Japonsku ekonomicky nedaří a japonský jen má nejnižší kurz v moderní historii – což je další důvod, proč turisté vzali zemi útokem. Konstrukce narativu byla přímočará: „Podívejte se, cizinci nerespektují naši kulturu, dělají tu prohřešky a nemají v Japonsku co dělat.“ Zmíněný účet Izumi_Sunagawa se na „nezbedné turisty“ vyloženě specializuje.
Prakticky vzato se proticizinecká rétorika neliší od toho, co vidíme v Evropě. Vytahují se prohřešky menšin, padají výzvy k deportaci a občas se najdou i úsměvné výroky typu „cizinci neplatí daně a my Japonci ano“. Na jeden z takových účtů upozornil i Jeffrey Hall, japanolog a odborník na mezinárodní vztahy z tokijské Kanda University of International Studies.
„Takový účet zvaný Japan Unseen rychle získává sledující publikováním velkého množství AI generovaného proticizineckého obsahu. Velká část se zaměřuje na nepravdivé tvrzení, že všechna japonská školní jídla mají být kvůli muslimským imigrantům zbavena vepřového masa. Ve skutečnosti jen malý počet škol nabízel alternativní jídla bez vepřového, aniž by nahrazoval běžné menu pro ostatní studenty,“ popsal Hall.
„Výzvy k deportacím jsou za hranou“
A naposledy zpět do Nezu. Místní obyvatelka, která se představila jako Ušika, chování slovenské skupiny označila bez váhání za infantilní, nicméně reakce na sociálních sítích považuje za přemrštěné.
„Výzvy k deportacím nebo přání zániku země jsou za hranou. Spíše než nenávist je potřeba rázné upozornění, aby všichni pochopili, jak se na posvátných místech chovat, nějaká forma osvěty,“ myslí si Ušika.
Událost kolem skupiny Čarovné ostrohy je podle ní varovným mementem. Japonsko totiž zejména v posledních letech trpí overturismem, a kdo nebude dodržovat alespoň základní pravidla, může se velice jednoduše stát krmivem pro xenofobní nálady. Slováci si to slízli se vším všudy, na Instagramu dokonce omezili komentáře pod příspěvky.
Ušika ale podotkla, že sama potkává čím dál častěji cizince na místech, kde je před deseti lety neviděla. Pracují v řetězcích japonských večerek, mnozí si otevírají i vlastní rámen restaurace po dekádě vyučování japonskými mistry.
„To jsou lidé, kteří naši kulturu vzali za svou, a jsem vděčná, že tu jsou. Bohužel, ne všichni cizinci a turisté se chovají tak, jak by měli. A je mi líto, že podobné incidenty pak dělají z Japonců xenofoby,“ dodala na závěr.