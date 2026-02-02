Evropu chceme zachránit, řekl J. D. Vance. S Trumpem má ale dva zásadní požadavky

Americký viceprezident J. D. Vance a prezident Donald Trump odmítají kritiku, že by se k Evropě obraceli zády. Naopak tvrdí, že ke kontinentu chovají hluboké sympatie. Jejich požadavky na zvýšení výdajů na obranu a přísnější migrační politiku jsou prý motivovány snahou o záchranu evropské civilizace. Podle Trumpa se ale Evropa v současnosti ubírá špatným směrem.
J. D. Vance v rozhovoru pro stanici Newsmax rázně popřel, že by Trumpova administrativa měla k evropským spojencům negativní vztah. „My Evropu milujeme,“ prohlásil s tím, že právě to je důvodem, proč Washington tlačí na lepší ochranu hranic. Cílem je podle něj zachování evropské civilizace a společného kulturního dědictví. Vance zdůraznil, že Spojené státy stojí o silné spojence, nikoliv o partnery, kteří se sami oslabují.
Podpora Severoatlantické aliance ze strany USA podle viceprezidenta vychází z přání, aby byla Evropa v případě napadení schopná vlastní obrany. „Milujeme Evropu natolik, že po ní požadujeme to, co její vlastní vedení odmítá udělat: aby se o sebe postarala a jednala rozumněji,“ vysvětlil Vance. Tato slova zaznívají v kontextu dlouhodobého tlaku na evropské lídry, aby převzali větší zodpovědnost za svou bezpečnost a nespoléhali se výhradně na americkou pomoc.
Podobně se vyjádřil i Donald Trump, který sice deklaruje svůj kladný vztah ke kontinentu, ale zároveň varuje před jeho současným vývojem. „Miluji Evropu a chci, aby se jí dařilo, ale neubírá se správným směrem,“ uvedl s odkazem na nekontrolovanou masovou migraci. Podle něj se evropské země ničí vnitřní kulturou posledního desetiletí, kvůli níž jsou některá místa pro jeho přátele již téměř k nepoznání. Trump v Davosu rovněž zopakoval, že spojenectví musí být „obousměrnou ulicí“.