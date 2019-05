Evropští policisté rozbili obří zločinecký gang. Našli zlaté cihly i diamanty

Mezinárodní policejní akce vedla k rozbití velmi profesionálního a nebezpečného zločineckého gangu, který byl jedním z nejaktivnějších v Evropě a podílel se na pašování drog a cigaret, vraždách a praní špinavých peněz. Oznámila to ve středu evropská policejní agentura Europol. Při dosud nejrozsáhlejší operaci svého druhu bylo podle ní zatčeno 22 lidí.

Předpokládaným vůdcem skupiny byl osmačtyřicetiletý Litevec, kterého policisté zadrželi ve Španělsku. Další podezřelí byli v polovině května zatčeni v Polsku, Británii, Španělsku a Litvě.

Na operaci s názvem Icebreaker (Ledoborec) se podílelo 450 policistů a celníků z evropských zemí. Při prohlídkách 40 domů zabavili osm milionů eur (206 milionů Kč) v hotovosti, diamanty, zlaté cihly, šperky, luxusní vozy a velké množství neokolkovaných cigaret. Objevili také skryté schránky určené k převážení drog a psychotropních látek.

Policisté odhadli, že si skupina díky své kriminální činnosti přišla v letech 2017-2019 na 680 milionů eur (17,5 miliardy korun).

Gang podle Europolu pašoval drogy a cigarety do Británie a získané peníze pak různými prostředky pašoval do Polska. Peníze "vypral" prostřednictvím směnáren a pak je investoval do nemovitostí ve Španělsku a dalších zemích. Pro komunikaci mezi členy používal šifrovaná zařízení a vůdci a členové skupiny měli k dispozici také různé prostředky proti sledování.