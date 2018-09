Přijme Česko syrské sirotky a existuje plán? Ptejte se europoslankyně Šojdrové

? Růžena Haidlová - Dnes 8:56 Myslíte si paní poslankyně, že máme málo sirotků a dětí v našich dětských domovech, které by potřebovali pomoc rodin, které by s takovou ochotou přijali syrské sirotky? Proč se nepřihlásí o pěstounství našich dětí? Asi očekávají větší finanční odměnu než pěstounské rodiny, které pomáhají dětem z našich dětských domovů.

Co se, podle vás, stalo, že už nejsme ochotni pomoci ani dětem ? To už jsme tak zaslepení sobectvím a strachem, že nedokážeme pomoci nikomu ? Nemyslíte, že je to velmi nebezpečná situace do budoucna, kdy toto uvažování dojde do stádia, kdy si pak mezi sebou nepomohou ani země Evropy, třeba v případě nějakého konfliktu ? Každopádně děti přivezte, třeba na ozdravný pobyt někde na horách, časově neomezený :-)

? A.Kozáková - Dnes 8:52 Kolik jste ze svých nepřiměřených příjmů dala na dívenku Míšu , která je na vozíku z důvodu nějaké neurologické nemoci? Vybíralo se na ni asi před čtrnácti dny v Českém ráji,kde byly běžecké závody. Z důvodu nemoci je na tom nepomněrně hůř než děti, které jsou zdravé ! Kolik platí stát a pojišťovny na děti s těžkou diagnozou a nákladnou léčbou. Co jste udělala pro změnu tohoto ostudného stavu v naší zemi,kde se vybírají plastová víčka ! Navrh něte výběr plast. víček na cizí děti a naše, jejichž rodiče zde platí daně, ať léčí naše zdravotnictví zdarma !

predpokladam ze ti sirotci budou ve svem veku umet pouze araibsky, to se s okolim budou domlouvat pomoci tlumocnika? Nejspise se tu za svuj docasny pobyt cesky nenauci, preci jen je to pomerne slozity a lokalni jazyk...

? Tereza - Dnes 8:48 Dobrý den, ráda bych věděla, jaký byl váš prvotní impuls na záchranu syrských dětí, který vedl k celé iniciativě? Děkuji

? Petr - Dnes 8:40 To se Vám povedlo pohanit zase svoji rodnou zemi. Je vidět, že hrajete za jiný tým než je ČR a její občani. Měla byste moji podporu, kdybyste chtěla podporovat české děti, kterých je 23%, ´daj z roku 2013, jejichž rodiče nemají na to, aby jim platili obědy ve škole. Místo toho tady naschvál vrazíte dýku do české společnosti nesmyslným a zlým prohlášením. Vezměte se s Teličkou za ruku a odstěhujte se za Bakalou....

? Roman Drong - Dnes 8:33 Pani Šojdrová,přijmete za vlastního ,alespoň jediného syrotka z těch padesáti.Dekuji za odpověď.

"máte k dispozici" 50 malých sirotků z Sýrie, které byste chtěla nějak umístit v ČR? Stačí mi odpověď ano nebo ne.

? Hana - Dnes 8:23 Vezmete si vy osobně nějakého sirotka k vám domů?

? Jaroslav Větrovec - Dnes 8:23 Paní Šojdrová, vzhledem k tomu, že jste neměla plán, nýbrž jen myšlenku, která se ukázala jako daleko složitější a ne příliš realizovatelná, mám jen dvě související otázky: Zaručujete, že pokud někde najdete děti, o kterých se říká, že jsou sirotky, tak půjdou do ČR pouze s jejich souhlasem? (takhle to vypadá, že jedete nakupovat do Kauflandu.) a druhá: Zaručíte, že dětem budem méně jak 12 let, aby jste nakonec jen nepotvrdila to, co si všichni myslí, že jste jen zahrála před volbama na city a dost nešťastně jste potopila KDU ke dnu, kde už skoro bylo?

Jsou pro sirotky připravené rodiny, které si je vezmou do péče? Nebo skončí v dětských domovech s nejistou budoucností? Většina našich sirotků z dětských domovů má problém se integrovat a končí na ulici, jak zajístíte, aby se to nestalo sirotkům z naprosto odlišné kultury, neznalých našeho jazyku a zvyků?

