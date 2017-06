Zdivočelé miliardáře nejde zkrotit, znělo v europarlamentu. Propadák a šaškárna, reagoval Babiš

před 2 hodinami

Poslanci Evropského parlamentu ve čtvrtek debatovali o riziku politického ovlivnění médií v České republice. Ve skutečnosti se celou dobu vedla debata o bývalém ministru financí a místopředsedovi vládu Andreji Babišovi a jím vlastněných médiích. Podle některých europoslanců debata České republice spíše uškodila, místo aby ji přiblížila k nezávislým médiím. Babiš pak čtvrteční diskusi označil za "šaškárnu" a "propadák".

Brusel - Přibližně hodinu trvala debata evropských poslanců o nezávislosti českých medií. O diskuzi však neprojevili zájem ani zahraniční novináři, ani většina poslanců - z celkového počtu 751 jich bylo v sále jen několik. Debata se na program bruselské schůze dostala v první polovině května, jen pár dnů poté, co se na veřejnost dostaly nahrávky s Andrejem Babišem, které dokazovaly, že tehdejší vicepremiér a ministr financí ovlivňoval obsah médií. Šéf ANO čtvrteční diskusi označil za "šaškárnu".

O slovo se v Evropském parlamentu hlásili většinou zástupci České republiky, aktivní byla také švédská eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Cecilia Malmströmová, která debatu zahajovala a měla i závěrečné slovo. "Všechny země by měly zajistit nezávislá média. Naše monitorování ukazuje, že žádný stát není schopen zajistit naprostou nezávislost médií, Česká republika v tom však poněkud vybočuje," zkritizovala hned v úvodu situaci v Česku Malmströmová.

Čeští zástupci však něco takového slyšeli neradi. politické ovlivňování médií v Česku odmítli a byli ochotni připustit pouze podobné tlaky od Andreje Babiše. Pavel Poc (ČSSD) hned v úvodu svého příspěvku popřel, že by byla v Česku média ovlivňována.

Podle něj v tomto směru pouze selhal jeden člověk, a to Andrej Babiš. Premiér Bohuslav Sobotka však situace podle Poce zvládl. "Babiš získal ohromnou moc a riziko ohrožení trvá. Bohužel, proti zdivočelým miliardářům nemá demokracie obranu, protože jsou zpočátku roztomilí a získávají si lidi," řekl Poc.

Babišův postup označil za nepřijatelný také "jeho člověk", místopředseda europarlamentu Pavel Telička z hnutí ANO. Připomněl, že Česká republika má funkční demokratické instituce schopné se s podobnými věcmi vypořádat. "Česká média a čeští novináři mají svobodu dělat svou práci pořádně," dodal.

Kritické hlasy poukazovaly zejména na to, že podobné věci si má každá země řešit sama. Navíc je to poprvé po třinácti letech, kdy se Česko stalo členem EU, že by se na půdě Europarlamentu řešila nezávislost médií jedné konkrétní zemi. poslanci přitom poukazovali na to, že v zemích jako jsou Polsko, Francie nebo Itálie by k tomu byly pádnější důvody, než v případě České republiky.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský řekl, že se na základě těchto argumentů ukázala zbytečnost celé debaty. "Má smysl debatovat o svobodě médií jako celku, je třeba si připomínat důležitost plurality a nezávislosti médií, ale tohle je selektivní vnímání jen jedné země," řekl Zdechovský.

Debata nakonec skončila bez konkrétního závěru či usnesení. "Jsem ráda, že jsme si mohla udělat obrázek o politice v České republice," řekla pouze na závěr eurokomisařka Malmströmová.

Babiš pro Aktuálně.cz diskusi označil za "šaškárnu". "Co se dá na takovou šaškárnu říct? Zase jsme udělali v Evropě ostudu jen sami sobě," napsal a zdůraznil, že většina europoslanců na jednání nedorazila. "Ti, co tam seděli, dokola poslouchali, že si to máme vyřešit doma," uvedl.

Babiš uvedl, že "nenávist jeho českých soupeřů nezná hranic". "Jinak by přece muselo zaznít, že český vicepremiér byl odposloucháván nezákonně. Že původ účelově sestříhaných nahrávek prošetřuje policie a řešila ho i Bezpečnostní rada státu," sdělil.

"Takže celkově hodnotím tuto akci jako úplný propadák," uzavřel.