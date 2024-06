Manuál vyřeší vaše volební dilema. Jak volit podle toho, co je pro vás důležité

Chci volit hlavně mladé lidi

Rozhodně neplatí, že tyhle volby nejsou pro mladé. Evropská agenda by měla zajímat hlavně nastupující generaci, protože klíčová nadnárodní témata jako bezpečnost kontinentu, životní prostředí nebo možnosti studia za hranicemi se řeší právě na unijní úrovni. Kandidáti do eurovoleb jsou navíc často mladí lidé, v průměru o osm let mladší než kandidáti do české sněmovny. Hned tři uskupení mají kandidáty v průměru mladší 40 let - Spolu (39,5 let), STAN (37,6 let) a nejmladší Piráti (36,8 let). Nejstarší je naopak kandidátní listina SPD a Trikolory (52,4 let).

Studentské volby do europarlamentu, které na středních školách a učilištích pořádá společnost Člověk v tísni, vyhrála koalice Spolu. Na druhém místě skončila Přísaha s Motoristy, třetí byli Piráti.