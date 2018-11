Volání do ciziny výrazně zlevní. Končí vysoké ceny operátorů, radují se europoslanci

před 5 minutami

Zatímco používání mobilů kdekoliv v Evropské unii je už výrazně levnější než dřív, o volání z Česka na čísla v jiných zemích EU to neplatí. Za hovor na Slovensko nebo do Německa lidé stále můžou zaplatit i 30 korun za minutu. Už za pár měsíců se to ale změní. Výrazné zlevnění volání i posílání textových zpráv do ciziny schválili ve středu europoslanci, kteří se na tom už předtím dohodli s členskými zeměmi unie.

Štrasburk (od našeho zpravodaje) - Cena volání z Česka do jiného státu Evropské unie od půlky května příštího roku nebude vyšší než zhruba šest korun za minutu. SMS zpráva vyjde maximálně na asi 1,50 koruny. "Končí absurdní situace, kdy na jednu vzdálenost máme dvě ceny," říká česká europoslankyně Dita Charanzová (za ANO) k současnému stavu, kdy například z dovolené v Chorvatsku lidé do Česka ze svého mobilu volají za mnohonásobně nižší cenu než z Česka na chorvatské číslo. Charanzová je autorkou návrhu na výrazné zlevnění volání. Prosadila ho mimo jiné i na jednání s členskými státy EU. Pro snížení cen hlasoval také europoslanec Pavel Poc (ČSSD). Podle něj "je to příklad pozitivních efektů společného evropského trhu. Ten musí být výhodný především pro uživatele, jinak nemá mnoho smyslu". Se stanovením limitů pro ceny volání do zahraničí naopak nesouhlasí operátoři a další zástupci odvětví. "V Česku využívají mezinárodní volání přibližně dvě procenta uživatelů a většinou jsou to firmy," řekl ještě v době projednávání návrhu Jiří Grund, výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí. Podle Grunda v tomto odvětví existuje konkurence, protože lidé můžou do zahraničí volat i prostřednictvím aplikací jako Skype, WhatsApp nebo Viber. Podle něj tak "nebývá zvykem, aby byrokraté omezovali odvětví, ve kterém funguje konkurence". Podobně mluví i samotní operátoři. "Obáváme se trendu přehlížet základní principy fungování telekomunikačního trhu a přistupovat k regulaci od stolu," tvrdí Martina Kemrová, mluvčí T-Mobilu ČR. Argumenty operátorů nicméně odmítá i europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09). "Jakkoliv jsem velmi opatrný s využitím nástrojů typu cenové kontroly, ceny účtované mobilními operátory jsou často nepřiměřeně vysoké, a přitom díky využívaným technologiím není vážný důvod pro to, aby se násobně lišily od cen hovorů a posílání SMS mezi čísly z jednoho členského státu, které jsou již dnes kryté roamingem," tvrdí Niedermayer. Přehled Na co si dát pozor při roamingu? Ne všude je zdarma, účet může rychle vyskočit o tisíce korun prohlédnout Kritici telekomunikačních firem tvrdí, že operátoři v minulosti odmítali i nařízené snížení cen za roaming, tedy za používání mobilů v zahraničí, a tvrdili, že kvůli výpadku příjmů budou muset zdražit jiné služby. To se ale nestalo. Pokles cen nejspíš zvýší zájem zákazníků o volání do zahraničí, podobně jako k tomu došlo u roamingu, kde se to týká hlavně spotřeby mobilních dat. Evropský parlament po dohodě s členskými státy EU schválil kromě zlevnění volání do zahraničí taky nové možnosti využití tísňové linky 112. Pokud se lidé octnou v oblasti zasažené například teroristickým útokem nebo přírodní katastrofou, z linky jim přijde textová zpráva s upozorněním na možné nebezpečí. "Jde o systém, který v některých částech EU už velmi dobře funguje. Jinde, jako třeba při teroristických útocích v Bruselu v roce 2016, závažně selhal. V době technologií 21. století by toto měla být standardní služba občanům," tvrdí europoslankyně Charanzová. Ta do návrhu prosadila i to, aby se operátorům linky 112 automaticky zobrazila poloha volajícího a GPS souřadnice. To může pomoci lidem, kteří utrpěli úraz například v lese nebo v jiné odlehlé oblasti a sami nejsou schopni udat svou polohu záchranářům. Podívejte se na loňské video ke zrušení roamingu Video: Petr Šoukal, Ondřej Houska | 16:03