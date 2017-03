Evropská unie na rozcestí: Zredukuje sama sebe na trh, nebo se vydá cestou federace? Čtěte scénáře

Problém by zřejmě neměly ani Belgie, Lucembursko, baltské státy, Finsko, Portugalsko, Rakousko nebo Slovinsko.

Jan Zahradil

Europoslanec ODS

„Pan Sobotka nestojí o vícerychlostní Evropu (stejně jako TOP 09 nebo KDU-ČSL). My o ni naopak stojíme. Dokonce si myslíme, že je to jediná schůdná varianta do budoucna. Chceme stát mimo euro, mimo společnou azylovou a migrační politiku, mimo euroarmádu coby konkurenci NATO. Toto bude zásadní střet o budoucnost ČR.“