před 56 minutami

Od vypuknutí migrační krize zamířily do evropských zemí stovky tisíc imigrantů. Evropská unie na nápor nedokázala dostatečně přesvědčivě reagovat. Projděte si jednotlivé fáze, kterými může imigrant mířící do Evropy z jihu či jihovýchodu projít, a to včetně azylového řízení.