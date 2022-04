Jednotná nabíječka míří na jednací stůl, změny v EU se dotknou zejména Applu

Kateřina Zichová, EURACTIV.cz

Nabíječka by měla jít od poloviny roku 2024 použít na přenosná elektronická zařízení, jako jsou tablety, fotoaparáty, sluchátka, reproduktory a herní konzole. Europoslanci ale chtějí do legislativy, která se právě rodí v Bruselu a kterou Evropská komise představila loni na podzim, vložit daleko širší seznam zařízení.

"Evropský parlament chce do návrhu zahrnout i další zařízení, jako jsou tablety, elektronické čtečky knih, digitální fotoaparáty, chytré hodinky, sluchátka nebo elektronické hračky," upřesnil bulharský europoslanec z lidovecké frakce Andrej Kovačev, který je stínovým zpravodajem legislativy.

Na seznamu europoslanců jsou také elektronické myši, klávesnice a nízkoenergetické notebooky.

"Doba, kdy každý výrobce měl svůj vlastní konektor, navíc napevno spojený se zástrčkou, je již k úlevě spotřebitelů i životního prostředí pryč," řekl redakci předseda Spotřebitelského fóra Kryštof Kruliš.

O univerzální nabíječce s jedním typem konektoru, kterou by šlo použít pro vícero elektronických zařízení napříč značkami, se v Evropě mluví už dlouho. Až letos ale konečně zamíří na jednací stůl unijních institucí. Změny se podle očekávání dotknou zejména uživatelů zařízení od společnosti Apple.

Krok, který sníží množství elektroodpadu

Pokud nová legislativa dostane zelenou, zákazníci by si mohli zakoupit nové zařízení bez nabíječky, která dnes většinou bývá součástí balení.

Komise tím chce omezit produkci elektroodpadu, a ulevit tak životnímu prostředí. Podle odhadů unijní exekutivy představují vyhozené a nevyužité nabíječky 11 000 tun elektroodpadu ročně.

"Ve chvíli, kdy budeme mít na všechna zařízení stejnou nabíječku, je zbytečné si s každým novým přístrojem kupovat i další nabíječku," okomentoval záměr europoslanec Marcel Kolaja (Piráti, Zelení/ESA) z parlamentního výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, který návrh komise řešil.

"Je to důležitý krok v boji za snižování elektronického odpadu, který je nejrychleji rostoucí kategorií odpadu v Evropě," zdůraznil Kolaja.

I podle Iva Kropáčka z ekologické organizace Hnutí Duha je to krok správným směrem. "Legislativa by výrazně snížila elektroodpad v podobě nabíječek," řekl redakci.

S tím souhlasí i jeho kolega Jiří Koželouh. Podle něj by jednotná nabíječka měla navíc pozitivní vliv na životní prostředí nejen co do omezení elektroodpadu, ale také z hlediska množství vyrobeného zboží, a tedy i spotřebovaných surovin a energie.

Záležet bude hlavně na spotřebitelích

Podle Kruliše však bude omezení odpadu v rukou lidí. "Záleží samozřejmě i na nás spotřebitelích, zda zařízení obměňujeme rychleji, než stihneme opotřebit kabel na nabíječce, a zda mezitím není už k dispozici nabíječka s lepší rychlostí nabíjení. Elektroodpadu tak může být méně, ale nakonec bude záležet vždy na nás spotřebitelích," upozornil.

Zatímco ještě před lety hrál prim v diskusi o zavedení jednotné nabíječky jako "vyvolený" konektor mikro USB, současný návrh už počítá s konektorem USB-C, jehož alternativou je konektor Lightning od Applu.

Právě společnost Apple, která pro nabíjení telefonů IPhone používá speciální konektor, se zavedení jednotné nabíječky dlouhodobě brání.

Apple argumentuje například tím, že sjednocení nabíječek by přiškrtilo inovace, což by podle amerického gigantu na pomyslné misce vah převážilo pozitivní vliv legislativy na životní prostředí.

Není totiž nabíjení jako nabíjení a technologie jdou stále dopředu. Kromě dnes už běžného bezdrátového nabíjení jde zejména také o jeho rychlost.

Brusel proto v návrhu počítá mimo jiné s tím, aby se v Evropě sjednotila také technologie rychlého nabíjení. Europoslanci pak po unijní exekutivě chtějí, aby do roku 2025 přišla s harmonizací technologie bezdrátového nabíjení.

Opožděná revoluce s menšími dopady

Aby nová pravidla neomezovala inovace, měla by podle Kruliše pravidelně procházet opětovným schvalováním. "Dovedl bych si představit, že se regulatorní standard zavede jen na omezenou dobu, aby jeho prodloužení na další tři roky znovu muselo získat většinu v Evropském parlamentu i radě, a tedy i plnoformátovou odbornou debatu," uvedl.

I když se podaří po letech jednotnou nabíječku prosadit, nebude to mít takový význam, jako by bývalo mělo před lety, upozornil Kruliš.

"Univerzalitě konektorů to zase o krok pomůže, ale už to nebude taková převratná revoluce, jako kdyby takové rozhodnutí padlo o deset či patnáct let dříve. V současnosti by tak zvažovaná regulace přinesla zejména to, že by na USB-C musela přejít také zařízení od Applu. Buď celosvětově, nebo jen pro výrobky prodávané v EU," vysvětlil.

Video: Při přechodu na zelenou ekonomiku sází EU na baterie, využijí je desítky milionů aut.