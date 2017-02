Obchodní válka mezi USA a EU na obzoru? Trump chce zavést vysoká cla na dovozy, Brusel se brání

před 20 minutami

Američtí republikáni připravují společně s novým prezidentem Donaldem Trumpem reformu, která by výrazně ovlivnila pravidla mezinárodního obchodu po celém světě. Chtějí na jedné straně zlevnit vývoz amerického zboží do světa, ale taky uvalit dvacetiprocentní clo na zboží dovážené do USA. Evropská unie jim za to hrozí žalobou u Světové obchodní organizace (WTO). Vláda nového amerického prezidenta si s tím ale příliš neláme hlavu. Trump podle deníku Financial Times dokonce zvažuje, že by USA tuto mezinárodní organizaci opustily.

New York/Brusel - Levnější vývoz z USA a k tomu nová daň na zboží dovážené do Spojených států.

Tak vypadají plány, které mají do ekonomické praxe převést heslo nového amerického prezidenta Donalda Trumpa "Amerika na prvním místě".

Trumpovi republikáni připravují daňovou reformu, která zahrnuje radikální snížení poplatků a daní na zboží vyvážené z USA. Pro zboží dovážené do Spojených států by naopak začala platit dvacetiprocentní "vyrovnávací daň", která je ale de facto clem. A to členské státy Světové obchodní organizace (WTO) zavádět nesmějí.

Evropská unie proto hrozí, že se na WTO obrátí se žalobou. Trump ale podle deníku Financial Times zvažuje, že by Spojené státy organizaci opustily.

Tím by se mimo jiné vyhnuly případným sankcím.

Do konce letošního roku

Američtí republikáni plán představili už loni v červnu během předvolební kampaně Donalda Trumpa. Teď ho chtějí co nejrychleji převést do praxe.

Předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan hovoří o letošním srpnu. Trump je o něco opatrnější a chce, aby zákon prošel Kongresem "do konce tohoto roku".

Pokud reforma uspěje, evropským vývozcům do USA se výrazně zvýší náklady. Vedle žaloby u WTO tak může dojít i na "odvetná" opatření v Evropě a to by nakonec mohlo vést k opravdové obchodní válce.

Podle některých ekonomů až takové, jakou svět naposledy zažil za velké hospodářské krize ve třicátých letech minulého století.

Nová americká vláda navíc zvažuje, že pošle ke dnu i Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP). Tedy dohodu o volném obchodu s Evropskou unií, kterou Washington s Bruselem vyjednávají už víc než tři roky.

"Je smutné, že nová americká administrativa otáčí o 180 stupňů oproti dosavadnímu vývoji v obchodně-ekonomických vztazích," říká místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička (za ANO).

"Místo toho, abychom jednali o nové smlouvě, tak se Trumpova administrativa vydává směrem k protekcionismu a administrativním opatřením, která americkou ekonomiku spíš poškodí," dodává Telička.

Priorita: nová pracovní místa

Donald Trump se ale hlavně snaží splnit své předvolební sliby a vytvořit v USA nová pracovní místa.

Chce proto podpořit americký vývoz a vyrovnat nebo dokonce zvrátit nepoměr v obchodování s Evropskou unií, který je pro USA nepříznivý.

Zatímco Unie vyvezla v roce 2015 do Spojených států zboží v hodnotě 371 miliard eur (10 bilionů korun), americký export zpět tvořil 248 miliard eur (zhruba 6,7 bilionu korun).

Plán amerických republikánů může podle některých analytiků ohrozit ekonomiky řady zemí a vést k hromadné ztrátě pracovních míst. EU se chce proti němu bránit všemi možnými prostředky.

"Pokud Američané začnou porušovat své závazky, je obrana přes WTO naprosto logická," zdůrazňuje Telička. "To není otázka obchodní války, ale práva," dodává.

Český export do USA raketově roste

Plány nové americké vlády by se dotkly i českých firem, které v posledních letech začaly být v USA výrazně aktivnější.

Objem českého exportu do Spojených států činí 92 miliard korun, což je pouze 2,4 procenta celkového vývozu Česka. Mezi roky 2014 a 2015 ale vzrostl o bezmála 14 procent, tedy o jednou tolik, než v případě Číny.

"Spojené státy jsou největší ekonomikou světa s vysokou kupní silou. Ze 70 procent se tenhle vysoce flexibilní trh opírá o útraty spotřebitelů," upozorňuje ředitel mezinárodní sekce Svazu průmyslu a dopravy ČR Lukáš Martin. Podle něj se obchod mezi Českem a USA každoročně zvyšuje

Čeští exportéři můžou podle něj v USA uspět v leteckém průmyslu, v oblasti výzkumu a vývoje, přesném strojírenství, biotechnologiích a dalších oborech.

Mezi desítku nejvýznamnějších exportních položek patří strojírenské výrobky, včetně turbín nebo čerpadel, mikroskopy, stejně jako optika pro lovecké pušky.

Obchodní válka tu už je

"Americký protekcionismus není nic nového. Teď jenom dostává viditelnou podobu, Trump se s ním politicky chlubí," upozorňuje europoslanec za ČSSD Pavel Poc.

Připomíná například, že USA dodnes nestáhly zákaz dovozu evropského hovězího masa. Ten přitom před lety zavedly kvůli nemoci šílených krav (BSE). "Stáhly ho jen pro irské hovězí, a to prostě proto, že ho na trhu sami chtějí," dodává Poc.

"Obchodní válka už tady podle mě dávno je, ale jen ze strany Spojených států. Evropa je obchodně otevřená, možná až příliš, zatímco ostatní svoje trhy a svou ekonomiku chrání," míní český europoslanec.

Dovozy do Spojených států jsou nyní zatížené v průměru tříprocentním clem.

"Společně tvoří Evropské státy a USA největší ekonomickou sílu světa. Dvacetiprocentní clo mezi nimi by samozřejmě mělo negativní dopady v globálním měřítku," tvrdí europoslanec za ODS a místopředseda parlamentního Výboru pro mezinárodní obchod Jan Zahradil.

Podle washingtonského think-tanku Tax Foundation by ale nová "vyrovnávací daň", kterou američtí republikáni plánují, vynesla ministerstvu financí USA v průběhu deseti let víc než jeden bilion dolarů.

Spor u WTO může Trumpa přijít draho

Pokud by ale případná žaloba Evropské unie na zavedení amerických cel uspěla u Světové obchodní organizace, Spojené státy by naopak musely zaplatit sankce.

Podle Chada Browna z Petersonova ústavu pro mezinárodní ekonomiku z Washingtonu by mohlo jít až o 385 miliard dolarů ročně (skoro 10 bilionů korun).

Otázkou ale je, jestli by EU se svou stížností uspěla.

"Hodnotit šance na úspěch případného sporu Evropské unie versus USA je předčasné," upozorňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Podle něj je hlavně důležité, o co přesně by se soudní spor vedl a jaké konkrétní závazky by Spojené státy tímto krokem porušily.

