"Spolu je divná habaďůra. Kdyby se TOP 09 spojila s ODS, odejdu," říká Kolář

Co je vlastně dnes TOP 09? Jak byste popsal její současnou podobu po volbách a po odchodu Markéty Pekarové Adamové?
Upřímně? TOP 09 za poslední rok téměř zmizela. Jakmile Markéta oznámila, že už nebude kandidovat na předsedkyni, strana jako by se stáhla do kouta.
Místo aby ukázala, že žije a má chuť bojovat, půl roku jen čekala, co bude. Kampaň prakticky neexistovala, komunikace se vytratila a strana byla neviditelná.
A to říkám jako někdo, komu na Topce opravdu záleží.
Jak zpětně hodnotíte Markétu Pekarovou Adamovou jako předsedkyni?
Markéta přivedla Topku do vlády a to je velký úspěch. Ale podle mě nepochopila, že strana musí zůstat autentická - tak, jako to dokázali lidovci.
Její rozhodnutí nekandidovat chápu. Ten tlak od Okamury, Babiše, ale i ostatních, byl obrovský. Horší však bylo, jak se k tomu postavila strana. Topka si prostě sedla do kouta a půl roku přemýšlela, jak to celé přečkat. Zareagovala jako submisivní strana, která vlastně neví, jestli si může něco dovolit.
A to je špatně. Strana musí jednat, ne čekat.
Má podle vás strana s novým předsedou Matějem Ondřejem Havlem šanci to změnit?
Doufám, že ano. Matěj Havel si uvědomuje, co všechno je potřeba dělat jinak.
Ale je tam pořád spousta lidí, kteří si myslí, že když budeme opakovat stejné chyby, ony nějak samy zmizí. To je omyl.
Když budeme dál obsazovat stejné lidi do stejných funkcí, neposune se to nikam.
Směrem k TOP 09 dlouhodobě zaznívá kritika, že se ve Spolu "utopila". V čem vidíte hlavní problém?
V tom, že se přestala projevovat sebevědomě a samostatně. Pokud nechcete být nálepkovaní jako ocásek ODS nebo koule na její noze, musíte mít odvahu artikulovat vlastní témata.
A ne jen "béčková", jako je ochrana zvířátek v útulcích - to jsou samozřejmě důležité věci, ale ne hlavní program parlamentní strany.
Topka dobrovolně papouškovala velká témata ODS a sama si nechávala jen drobky.
Styl komunikace byl submisivní: "Počkáme, jestli nám ODS dovolí o tomhle mluvit." To není důstojná pozice.
Měla by se TOP 09 víc vymezit? A čím?
Ano. A začít musí úplně základním krokem: vzít zpátky svoji identitu. To je podle mě klíč.
A jedním z hlavních témat, která má Topka v rukou, je evropská politika. V Česku je to téměř neorané pole. Jsme 21 let v EU, ale většina lidí o ní nic neví - jen to, že "nám něco zakazuje".
Topka se léta označovala za proevropskou, ale reálně to občas znamenalo jen mávat vlaječkami. A pak jsme se rozčilovali, že nám STAN "bere" téma eura, když jsme se ani nepokusili získat ministerstvo pro evropské záležitosti.
Pokud se TOP 09 chytí evropské agendy, může to být silný základ identity. Ale samozřejmě by musela přidat i další témata.
Má projekt Spolu nadále smysl?
Pro toto volební období jednoznačně ne. Sedět v opozici jako koalice je nesmysl. Strany by měly mluvit každá za sebe - co nejautentičtěji - a posílit vlastní voličskou základnu.
Pokud mají strany pocit, že spolu chtějí pokračovat, tak ať to řeknou nahlas. Ať Spolu přetvoří v jednu velkou stranu s frakcemi - konzervativní, liberální, středovou. Ale hrát tuhle divnou habaďůru jménem Spolu už nefunguje.
Vy byste si dokázal představit, že by se TOP 09 spojila s ODS?
V takovém případě bych z Topky asi odešel. Nebaví mě ten "strejcovský brblací" styl, kterým ODS vedla kampaň a prohrála volby.
Matěj Ondřej Havel byl na nedávném sjezdu jediným kandidátem na předsedu. Vy sám jste kandidaturu nezvažoval?
Ne. Kvůli práci europoslance jsem se přestěhoval do Bruselu a řídit stranu na dálku bych bral jako faul. Topka teď potřebuje tým, který bude schopný věnovat se tomu naplno. Já bych to nebyl.
A upřímně - stranická "vnitropráce" mě nikdy nebavila. Nejsem ten typ, co objíždí regionální schůze. To je třeba Jiří Pospíšil. Já ne.
Vidíte ve straně lidi, kteří sdílejí váš kritický pohled?
Ano, ale nevím, jestli jich je většina. Pořád je tam dost lidí, kteří věří, že když budeme opakovat stejné chyby, tak se zázrakem něco změní.
A pak jsou tam lidé, kteří vám otevřeně řeknou, že pět procent stačí. Mně ne. Strana má mít ambice.
Před volbami Spolu přišlo s rétorikou, že "teď jde o všechno" a že bez jejich vítězství Babiš přivede Česko ke katastrofě. Babiš volby vyhrál - a Spolu se stáhlo, jako by už o nic nešlo. Nepůsobí to z vaší strany trochu pokrytecky?
To je přesně ono. Je to strašné. Ta odpovědnost vůči státu se úplně vytratila. Ano, prohráli jsme volby, ale pořád tady byla možnost aspoň moderovat škody, aby ten průšvih nebyl tak obrovský. Aby ve vládě neseděli fašouni, extremisté a regulérní blázni. Vláda ještě není sestavená, takže nevíme finální podobu, ale to riziko tam je.
A já opravdu nechápu, proč třeba ODS nepřišla s nabídkou tolerance menšinové vlády výměnou za konkrétní podmínky. Nemusela to být Topka, ta na to nemá sílu ani výtlak, ale ODS ano. Místo toho to působí jako typická klausovská mobilizace: před volbami jde o všechno, po volbách najednou nic.
Výsledek je, že se Spolu stáhlo do pohodlné opozice, kde si může čtyři roky halekat, protože ví, že nic nezmůže. To mi přijde jako obrovské selhání.