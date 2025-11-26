Šmírovací Chat Control prošel. Gregorová varuje před nebezpečím "salámové metody"

Původní návrh Evropské komise umožňoval orgánům činným v trestním řízení požadovat po sociálních sítích, chatovacích aplikacích a dalších online platformách povinné skenování uživatelské komunikace, včetně té šifrované.
Nový text povinné skenování vypouští, ale zároveň ponechává dobrovolné skenování jako "zmírňující opatření", které mohou platformy zavést. Právě to ale podle některých expertů představuje skryté riziko.
"Dobrovolné skenování" je už dnes možné na základě dočasného rámce z roku 2021. Firmy jako Meta nebo Microsoft ho používají, ale podle dostupných dat jsou nástroje stále nespolehlivé, chybné detekce jsou časté a falešně označený obsah může vést k vážným zásahům do soukromí.
Ke schválení návrhu dánského předsednictví bylo potřeba kvalifikované většiny. Klíčovou roli sehrála změna postoje Německa, které se ještě nedávno řadilo mezi odpůrce. Česko hlasovalo proti, stejně jako Polsko, Slovensko a Nizozemsko.
"Salámová metoda"
Europoslankyně za Pirátskou stranu Markéta Gregorová, která je dlouhodobou kritičkou Chat Control, upozorňuje, že změny v návrhu jen posilují trend postupného rozšiřování skenování.
"Tvrdí, že to nebude povinné, ale realita je, že se současný režim nejen potvrzuje, ale i rozšiřuje - nově i na audiozáznamy, obrázky nebo odkazy. To je typická 'salámová metoda'. Jakmile si policie a platformy zvyknou, že to existuje, bude těžší bránit se tomu, až přijde návrh na povinné skenování," říká Gregorová pro Aktuálně.cz
Podle europoslankyně je problém i v tom, že dobrovolnost může být jen formální. Pokud regulátoři budou i v budoucnu tlačit na platformy, aby rizika "zmírňovaly", může se skenování stát de facto nutností.
Europarlament Chat Control odmítá
Evropský parlament svou pozici potvrdil už v listopadu 2023: odmítá povinné skenování komunikace, zejména na platformách s end-to-end šifrováním.
Podle Gregorové se na této linii nic nemění. "Pozice parlamentu je jasná - odmítáme masové šmírování. Problém je, že proti stojí silná Lidová frakce, která může ovlivnit jednotlivé poslance tím, že návrh prezentuje jako ochranu dětí," řekla.
Dlouhodobou zastánkyní návrhu je i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, což může některé lidovce motivovat k jeho podpoře.
Dánské předsednictví, které stojí na snahou Chat Control prosadit, končí na konci prosince, kdy předá štafetu Kypru. Podle Gregorové to může být pro odpůrce skenování dobrá zpráva.
"Kypr zatím nedává najevo, že by to byla jeho priorita. Je pravděpodobné, že další země nebudou takový tahoun jako Maďarsko či Dánsko, které návrh tlačily." Trialogy mezi komisí, radou a parlamentem mohou trvat ještě mnoho měsíců.
Dánsko vývoj vítá. Kritici zůstávají skeptičtí
Dánský ministr spravedlnosti Peter Hummelgaard krok rady přivítal: "Jsem rád, že se členské státy konečně dohodly na dalším postupu. Každý rok jsou sdíleny miliony souborů zobrazujících sexuální zneužívání dětí."
Ochránci soukromí ale upozorňují, že i přes vypuštění povinných detekčních příkazů může tlak na platformy vytvořit situaci, kdy bude dobrovolné skenování jediným způsobem, jak se vyhnout regulatorním problémům. Podle nich tak hrozí stejný výsledek, jakého se lidé obávali od začátku: oslabení šifrování a faktická možnosti plošné kontroly komunikace.