Evropský parlament

Šmírovací Chat Control prošel. Gregorová varuje před nebezpečím "salámové metody"

Martin Sluka Martin Sluka
před 4 hodinami
Rada EU schválila ve středu kompromisní verzi návrhu tzv. Chat Control. Z něj sice zmizelo povinné skenování komunikace, podle kritiků však hrozí, že "dobrovolné" detekce otevřou cestu k faktickému masovému sledování. Europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátské strany varuje, že jde o "salámovou metodu", která jen posiluje tlak na plošné "šmírování" a ohrožuje šifrované služby.
Europoslankyně za Pirátskou stranu Markéta Gregorová (na obrázku) upozorňuje, že změny v návrhu jen posilují trend postupného rozšiřování skenování.
Europoslankyně za Pirátskou stranu Markéta Gregorová (na obrázku) upozorňuje, že změny v návrhu jen posilují trend postupného rozšiřování skenování. | Foto: Evropský parlament

Původní návrh Evropské komise umožňoval orgánům činným v trestním řízení požadovat po sociálních sítích, chatovacích aplikacích a dalších online platformách povinné skenování uživatelské komunikace, včetně té šifrované.

Nový text povinné skenování vypouští, ale zároveň ponechává dobrovolné skenování jako "zmírňující opatření", které mohou platformy zavést. Právě to ale podle některých expertů představuje skryté riziko.

Foto: EU

"Dobrovolné skenování" je už dnes možné na základě dočasného rámce z roku 2021. Firmy jako Meta nebo Microsoft ho používají, ale podle dostupných dat jsou nástroje stále nespolehlivé, chybné detekce jsou časté a falešně označený obsah může vést k vážným zásahům do soukromí.

Ke schválení návrhu dánského předsednictví bylo potřeba kvalifikované většiny. Klíčovou roli sehrála změna postoje Německa, které se ještě nedávno řadilo mezi odpůrce. Česko hlasovalo proti, stejně jako Polsko, Slovensko a Nizozemsko.

"Salámová metoda"

Europoslankyně za Pirátskou stranu Markéta Gregorová, která je dlouhodobou kritičkou Chat Control, upozorňuje, že změny v návrhu jen posilují trend postupného rozšiřování skenování.

Související

Kontroverzní návrh EU proti dětské pornografii prošel, Česko s ním nesouhlasilo

Foto / Volby do Evropského parlamentu / Ilustrační záběr

"Tvrdí, že to nebude povinné, ale realita je, že se současný režim nejen potvrzuje, ale i rozšiřuje - nově i na audiozáznamy, obrázky nebo odkazy. To je typická 'salámová metoda'. Jakmile si policie a platformy zvyknou, že to existuje, bude těžší bránit se tomu, až přijde návrh na povinné skenování," říká Gregorová pro Aktuálně.cz

Podle europoslankyně je problém i v tom, že dobrovolnost může být jen formální. Pokud regulátoři budou i v budoucnu tlačit na platformy, aby rizika "zmírňovaly", může se skenování stát de facto nutností.

Europarlament Chat Control odmítá

Evropský parlament svou pozici potvrdil už v listopadu 2023: odmítá povinné skenování komunikace, zejména na platformách s end-to-end šifrováním.

Související

Žádný kompromis u Chat Control. Soukromí lidí musí ustoupit, tvrdí jeho tvůrce

Peter Hummelgaard

Podle Gregorové se na této linii nic nemění. "Pozice parlamentu je jasná - odmítáme masové šmírování. Problém je, že proti stojí silná Lidová frakce, která může ovlivnit jednotlivé poslance tím, že návrh prezentuje jako ochranu dětí," řekla.

Dlouhodobou zastánkyní návrhu je i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, což může některé lidovce motivovat k jeho podpoře.

Dánské předsednictví, které stojí na snahou Chat Control prosadit, končí na konci prosince, kdy předá štafetu Kypru. Podle Gregorové to může být pro odpůrce skenování dobrá zpráva.

"Kypr zatím nedává najevo, že by to byla jeho priorita. Je pravděpodobné, že další země nebudou takový tahoun jako Maďarsko či Dánsko, které návrh tlačily." Trialogy mezi komisí, radou a parlamentem mohou trvat ještě mnoho měsíců.

Dánsko vývoj vítá. Kritici zůstávají skeptičtí

Dánský ministr spravedlnosti Peter Hummelgaard krok rady přivítal: "Jsem rád, že se členské státy konečně dohodly na dalším postupu. Každý rok jsou sdíleny miliony souborů zobrazujících sexuální zneužívání dětí."

Související

EU nakročila k přijetí "šmírovacího" zákona. Dánové tlačí na kontrolu chatů

WhatsApp - ilustrační foto

Ochránci soukromí ale upozorňují, že i přes vypuštění povinných detekčních příkazů může tlak na platformy vytvořit situaci, kdy bude dobrovolné skenování jediným způsobem, jak se vyhnout regulatorním problémům. Podle nich tak hrozí stejný výsledek, jakého se lidé obávali od začátku: oslabení šifrování a faktická možnosti plošné kontroly komunikace.

 
Mohlo by vás zajímat

Jak se proměnili Češi. Nevěří politikům, bojí se drahoty. Ale chválí si lékaře

Jak se proměnili Češi. Nevěří politikům, bojí se drahoty. Ale chválí si lékaře

"Vykrmujeme čínské monstrum." Green Deal má další cíl, kdo z Čechů pro něj hlasoval?

"Vykrmujeme čínské monstrum." Green Deal má další cíl, kdo z Čechů pro něj hlasoval?

Europoslanci smetli české výhrady, přijali nejpřísnější klimaplán

Europoslanci smetli české výhrady, přijali nejpřísnější klimaplán

Teď, nebo nikdy? EU čeká, kolik států se přihlásí k přerozdělování migrantů

Teď, nebo nikdy? EU čeká, kolik států se přihlásí k přerozdělování migrantů
Evropský parlament zahraničí Aktuálně.cz Obsah Evropská unie (EU) rada eu Česko Dánsko Markéta Gregorová šifrování WhatsApp

Právě se děje

před 11 minutami
Nejtrapnější za 35 let. Potupa pro Juráska, supertalent v Anglii budí vztek i lítost

Nejtrapnější za 35 let. Potupa pro Juráska, supertalent v Anglii budí vztek i lítost

Hráč, který se vymykal svými individuálními schopnosti, se kvůli svým nedostatkům neprosadil ve Slavii a nyní paběrkuje také v anglickém Norwichi.
prof. Jiří David, akademický malíř a pedagog
prof. Jiří David, akademický malíř a pedagog

Postřeh: Film Má to cenu!? více než dokument připomíná hybridní realitu

Aktualizováno před 1 hodinou
Podle Trumpa Rusko souhlasilo s ústupky. V klíčových otázkách ne, řekl ruský diplomat

ŽIVĚ
Podle Trumpa Rusko souhlasilo s ústupky. V klíčových otázkách ne, řekl ruský diplomat

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Ukažte svůj rozpočet! hádal se Fiala se Schillerovou. Drtivě jste prohráli, zaútočila
4:06

Ukažte svůj rozpočet! hádal se Fiala se Schillerovou. Drtivě jste prohráli, zaútočila

Alena Schillerová byla po projevu premiéra podle svých slov tak "rozpálená", že byla vděčná za gentlemanské gesto místopředsedy SPD.
Aktualizováno před 1 hodinou
Sníh dál ochromuje Česko. Nehody, uzavírky, zpožděné vlaky i výstraha před ledovkou

ŽIVĚ
Sníh dál ochromuje Česko. Nehody, uzavírky, zpožděné vlaky i výstraha před ledovkou

Situaci kolem sněžení sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 1 hodinou
Pavel je připraven Babiše jmenovat. Do týdne od zveřejnění jeho řešení střetu zájmů

ŽIVĚ
Pavel je připraven Babiše jmenovat. Do týdne od zveřejnění jeho řešení střetu zájmů

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 1 hodinou
Nestvůry a symboly Hieronyma Bosche: Proč jeho díla stále vzbuzují otázky?

Nestvůry a symboly Hieronyma Bosche: Proč jeho díla stále vzbuzují otázky?

Postava nizozemského renesančního malíře je dodnes obestřena tajemstvím. Jeho obrazy obývají nohaté ryby, lidé s křídly i skřeti s tváří ptáků.
Další zprávy