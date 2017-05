Sledování online obsahu v zahraničí bude možné již příští léto. Europarlament mu dal zelenou

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Chcete během dovolené, služební cesty nebo studijního pobytu zhlédnout film, sledovat sportovní přenosy nebo poslouchat hudbu na placených kanálech? Od června 2018 to bude realitou. Evropský parlament ve Štrasburku schválil příslušná pravidla pro přenositelnost online obsahu, předložená Evropskou komisí. Pokud si tedy český občan předplatí online služby od jejich poskytovatelů, ať již se jedná o Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify či Deezer, získá k nim přístup, i když odjede na dovolenou do Chorvatska či na služební cestu do Německa.

Štrasburk - Češi budou již brzy moci na dovolené v členských zemích Evropské unie bez omezení využívat online služby, které si předplatili doma. Digitální koordinátor Malý se má zaměřit na snížení nákladů na nové sítě číst článek Evropský parlament ve čtvrtek drtivou většinou 586 hlasů schválil nová pravidla, která umožňují přenositelnost online obsahu. Občané EU tak budou moci při cestách v rámci unie sledovat filmy, sportovní přenosy, číst e-knihy, hrát videohry nebo poslouchat hudbu. Návrh je součástí balíku opatření předložených Evropskou komisí v rámci společné unijní strategie přijaté pro sjednocení digitálního trhu a modernizaci autorských práv EU. Musí ho ještě schválit Evropská rada a jednotlivé členské země EU pak budou mít devět měsíců na to, aby mohl vstoupit v platnost. "Nové nařízení zvýší mobilitu a nabídne unijním uživatelům přenositelnost online obsahu, na kterou dlouho čekali, a to bez toho, aby byla postižena autorská práva," zdůraznil zpravodaj návrhu Jean-Marie Cavada, francouzský europoslanec a člen Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE). Každým rokem vyjíždí alespoň na několik dní do jiné členské země unie pětina Evropanů. Z internetu stahuje 64 procent Evropanů Nová pravidla přenositelnosti odpovídají způsobu, s jakým dnes Evropané přistupují ke konzumaci zábavy a kultury. V loňském roce používalo v unii internet k přehrávání nebo stahování her, obrázků, filmů nebo hudby 64 procent uživatelů. Jen v Česku to bylo 58,8 procenta respondentů. O rok dříve si na základě celoevropského průzkumu přály přeshraniční přenositelnost online obsahu přibližně dvě třetiny dotazovaných občanů EU, zejména těch mladších. Pokud si tedy český občan předplatí online služby od poskytovatelů, jako jsou například Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify či Deezer, získá k nim přístup, i když odjede na dovolenou do Chorvatska či na služební cestu do Německa. "Zrušili jsme hraniční přechody mezi jednotlivými státy a jsem ráda, že po dnešku můžeme toto říct i o digitálních hranicích při dostupnosti předplaceného obsahu," okomentovala výsledek hlasování česká europoslankyně Dita Charanzová. "Je to další krok k vytváření jednotného digitálního trhu EU," zdůraznila. "Řada lidí odblokování obsahu v zahraničí využije i při svém zaměstnání či při studiu, i já osobně se na to těším." Letní dovolená bude bez poplatků za roaming. Evropané zaplatí jen domácí cenu číst článek Ověřování země trvalého pobytu Poskytovatelé online služeb budou ověřovat zemi, v níž má uživatel nahlášen trvalý pobyt, a tedy i to, zda se náhodou nepřestěhoval do jiného členského státu. A to pomocí údajů o platbě, na základě smlouvy o připojení k internetu nebo kontrolou IP adresy. Novými pravidly se budou muset řídit všechny společnosti, které nabízejí placené služby poskytující online obsah. Europarlament proto zdůrazňuje povinnost poskytovatelů zajistit při takovém ověřování ochranu údajů a soukromí uživatelů. Takřka jedenáct procent domácností mělo v roce 2016 předplacené služby tzv. videa na přání. Evropská vysílací unie (EBU) přitom očekává, že se do roku 2020 jejich počet zdvojnásobí. Největším poskytovatelem online obsahu je v rámci EU americká společnost Netflix, která ovládá 54 procent trhu s předplatným. Kromě přínosu, který budou nová pravidla mít pro předplatitele cestující do jiné země EU, má nové nařízení také podporovat využívání legálně nabytého obsahu a tím omezovat pirátské stahování. Opatření je rovněž doplňkem ukončení roamingu, které se stane realitou 15. června 2017. Jeho schválení Evropskou radou je nyní jen formalitou. Občané EU tak budou moci sdílet online obsah při svých cestách do zahraničí již v létě příštího roku.

