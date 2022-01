Sassoli byl vlídný Evropan, truchlí kolegové. Zemřel týden před volbou nástupce

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) požaduje od Energetického regulačního úřadu (ERÚ), aby předložil návrhy řešení současné situace na energetickém trhu. Úřad je má dodat do 14 dnů. Do jednoho měsíce pak Síkela chce dostat strategický výhled, případně i konkrétní legislativní návrhy. Řekl to dnes novinářům po jednání se zástupci ERÚ.

"Musíme se zamyslet nad tím, jestli ta regulace energetického trhu je dostatečná, zejména v oblasti ochrany spotřebitele," řekl Síkela. V režimu dodavatele poslední instance (DPI) skončilo přes milion zákazníků, jako hlavní důvod se uvádí zvýšení velkoobchodních cen energií. Zamyslet se je podle něj potřeba například nad tím, zda nezpřísnit podmínky pro podnikání v této oblasti. Jako jednu z možností nevyloučil například státního dodavatele energií, chce ale nejdříve zjistit, jak tato varianta funguje v jiných zemích.