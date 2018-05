Proti uprchlíkům i Bruselu. Jak populisté z Visegrádu ovlivní směřování EU? Ptejte se Martina Ehla

před 12 minutami

Do eurovoleb zbývá zhruba rok. Evropská unie se už teď obává, že by hlasování mohlo posílit pozice řady nacionalistů a euroskeptiků v Evropském parlamentu. Výraznou roli by mohli sehrát populisté ze zemí visegrádské čtyřky, v nichž se dlouhodobě zvedá vlna odporu proti Bruselu. V Maďarsku v dubnu znovu zvítězil premiér Viktor Orbán, který kampaň postavil na varování před nebezpečím plynoucím z přijímání migrantů. Má se Brusel bát nacionalistické vlny ze zemí Visegrádu? A co je cílem populistů a nakolik "odpůrci" Bruselu z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska ovlivní směřování EU? Ptejte se šéfa zahraniční rubriky Hospodářských novin Martina Ehla.

autor: Zahraničí | před 12 minutami