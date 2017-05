Rána pro Brity: na obchodní dohodu s EU si po brexitu zřejmě počkají několik let

před 4 hodinami

Lucemburk - Britská snaha uzavřít po vystoupení z Evropské unie co nejrychleji dohodu o volném obchodu dnes dostala tvrdou ránu. I pokud si ji Velká Británie s EU vyjedná, její schválení nejspíš potrvá několik let. Vyplývá to z rozsudku Soudního dvora EU, tedy nejvyššího soudu v unii.

Ten rozhodl, že už podepsanou dohodu o volném obchodu mezi EU a Singapurem musí ratifikovat parlamenty ve všech členských zemí unie. Soudci tak odmítli názor Evropské komise, podle které by stačilo jen schválení příslušnými ministry členských zemí a europoslanci. "Dohodu o volném obchodu se Singapurem v její stávající podobě nemůže unie uzavřít sama," uvedl soud.

Drtivou většinu pasáží dohody by přitom podle něj skutečně mohly za celou EU uzavřít jen Evropská komise a Evropský parlament. Smlouva ale obsahuje i dvě ustanovení, kvůli nimž to není možné: jiné než přímé zahraniční investice a režim řešení sporů mezi investory a státy. V obou bodech sdílí EU pravomoci se členskými státy, a proto se i ony musí podílet na ratifikaci.

Rozsudek je precedentem i pro další evropské obchodní dohody, jako je třeba chystaná smlouva s Japonskem nebo budoucí dohoda s Británií.

Nutnost schvalovat obchodní smlouvy v parlamentech všech zemí obvykle ratifikační proces výrazně prodlouží. Valonský regionální parlament loni dlouho blokoval předběžný vstup v platnost dohody CETA o volném obchodu mezi EU a Kanadou. Řada odborníků upozorňuje, že totéž může nastat u dohody mezi EU a Británií.

Britská premiérka Theresa Mayová chce odejít nejen z EU, ale i z jednotného evropského trhu a z evropské celní unie. Se zbylou sedmadvacítkou zemí proto chce vyjednat dohodu o volném obchodu, která by zachovala co nejsvobodnější výměnu zboží a služeb.

"Chceme dosáhnout co nejlepší dohody pro britské firmy, aby mohly obchodovat v rámci unie a aby mohly evropské firmy obchodovat v rámci Británie," uvedla už dříve Mayová. Na dohodu velmi tlačí zástupci britského byznysu, pro které je EU nejdůležitějším trhem.

Také EU se chce domluvit na co nejsvobodnějším vzájemném obchodu. Británie ale podle ní může mít snadný přístup na unijní vnitřní trh, jen pokud bude respektovat jeho pravidla. Příkladem jsou třeba práva spotřebitelů nebo podmínky pro poskytování státní pomoci firmám. Nad tímto uspořádáním také musí dohlížet někdo, kdo bude jeho podmínky schopen vynutit. Podle zemí unie by to měl být Soudní dvůr EU, jeho dohled ale Britové odmítají. Dohled nezávislého arbitra je podle EU nutný hlavně pro přechodné období mezi brexitem a uzavřením dohody o volném obchodu. Její vstup v platnost se ale může po dnešním rozhodnutí soudu výrazně protáhnout.

Země unie také trvají na tom, že s Brity začnou jednat o podobě vzájemných vztahů po brexitu až poté, co bude na stole jasná dohoda o vypořádání "rozvodu". EU například chce, aby Londýn zaplatil všechny své finanční závazky, které už dříve slíbil například v rámci evropského rozpočtu. To je pro Česko důležité hlavně kvůli čerpání evropských fondů.

Unie zároveň požaduje, aby Britové respektovali práva Evropanů, kteří ve Spojeném království žijí a pracují. Podle odhadů se to týká víc než tří milionů lidí, z toho téměř 40 tisíc Čechů. Také zhruba milion Britů žijících v jiných zemích EU má mít jistotu, že o svá práva nepřijde.