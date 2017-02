Česká investiční dohoda s USA je dost nevýhodná, bez EU bychom byli "biti", říká Charanzová

? Vladimír Prochoda - Dnes 8:23 Vážená paní eroposlankyně, myslíte si, že president Trump je opravdu tak zaslepený a rozhodnutý podporovat rozpad Evropské Unie /viz podpora Brexitu a krajních nacinalistů ve Francii a Holandsku/, aby pak mohl jednat s jednotlivými subjekty a získat lepší podmínky pro silnějšího ... tedy pro USA. Já vím, Trump není politik a jako obchodníka by jej pozice silnějšího mohla lákat, ale rozpad EU by i pro USA měl velmi negativní dopad. Jaký je prosím většinový názor na pana Trumpa v Evropském parlamentu a jaký je prosím Váš názor na presidenta USA. Rozumějte tím, jaké očekáváte jeho kroky směrem k EU a TTIP. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem Vladimír Prochoda

?Tomáš - Dnes 9:01 Dobré dopoledne, má momentálně USA vlastní okamžitě použitelné kapacity, kterými by mohla vyplnit díru na trhu v některých odvětvích, vzniklou uvalením cel, či jiných forem protekcionalizmu na evropské trhy ?(zejména pak hlavně na Německo ) vůči kterému jak víme má USA velmi negativní exportní bilanci.

Uvalením cel na SRN bych se osobně obával více než jakéhokoliv znevýhodnění ČR v rámci obchodních vztahů s USA.

Sprostředkovaně by to na ČR mohlo mít více destruktivní vliv, než přímo uvalena cla na ČR, jejichž význam je se svými 2,5 % nepříliš relevantní, byť i to by bylo zajisté nepříjemné.

Ovšem zadrhnutí Německa, pro které jsou USA hlavní exportní destinací by se mohlo rovnat (i když nepřímo) kolektivnímu trestu pro celou EU.



Chtěl bych se ještě zeptat zda EU s USA již defakto v tichosti nepřímo nevedou měnovou válku, protože euro je skutečně nyní (i díky intervencím ECB) skutečně o 5 až 10% podhodnocené. Z čehož těží nejvíce právě Německo a trochu i Francie. V minulých letech však FED postupoval často stejně jako nyní ECB, otázkou zůstává jestli si Amíci nechají naservírovat svoji vlastní ne moc dobrou kaši :)Děkuji za Váš názor

Dita Charanzová: Dobrý den, díky za Váš názor i dotaz - je to určitě zajímavé k zamyšlení, ale s uvalením cel na SRN by to určitě nebylo tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát, rozhodně by tím Donald Trump rozpoutal obchodní válku mezi USA a EU, která by měla určitě negativní vliv i na ČR... Dita