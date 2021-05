Příprava covid pasů drhne. Lidé se bojí dělení společnosti, cestovky zase formulářů

Už na konci června by měl světlo světa spatřit "zelený digitální certifikát", neoficiálně známý jako "covid pas". Evropanům usnadní cestování v době polevující pandemie. Před jeho zavedením je ale potřeba dořešit řadu sporných otázek. Jednotlivé členské země EU mezitím vymýšlejí své vlastní certifikáty, které mohou být ve výsledku zbytečné.

Ke vzniku společného certifikátu je zapotřebí shoda členských států a Evropského parlamentu. A to může být problém. Europoslanci žádají, aby byly oproštěny od poplatku nebo alespoň zlevněny testy na covid-19, které mají mít v podmínkách certifikátu stejnou váhu jako očkování nebo prodělání nemoci. Státy s tím zatím nesouhlasí.

"Evropská komise udělala velký kus práce, ale bude to samozřejmě záviset také na členských státech, jak dokážou zajistit další potřebné náležitosti. Mám mírné obavy, aby se to právě u nich nezaseklo," řekl redakci europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Ten zároveň potvrdil, že certifikáty patří společně s očkováním mezi absolutní evropské priority posledních měsíců.

S postojem Evropského parlamentu souzní i Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA). "Princip digitálního certifikátu musí být samozřejmě nediskriminační a v této souvislosti je nutné, aby došlo k zásadnímu snížení ceny PCR testů. Nebo aby byly za účelem turistiky vzájemně uznatelné testy antigenní, které jsou dostupnější a výrazně levnější," uvedl prezident asociace Roman Škrabánek.

Konkurenční Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR) nevidí šance na rychlou dohodu příliš růžově. Podle jejího místopředsedy Jana Papeže je zatím schválený jen rámec certifikátů a chybí celá řada detailů. "Zatím mají vše v rukách politici a státní úředníci, ale lidé z praxe do dialogu pozváni nebyli. Uvidíme, kam se celý záměr vyvine," dodal.

"Jednotná verze (certifikátu) by byla skvělá, ale bohužel se obávám, že je nereálná. Vše skončí příjezdovými formuláři, které budou mít možnost zahrnout potvrzení o očkování, potvrzení o testu a podobně," předpověděl Papež.

Nechceme čekat

Najít shodu mezi evropskými institucemi a vládami sedmadvaceti zemí vyžaduje čas. Některé státy proto vyvinuly nebo plánují představit vlastní formy certifikátů či různých povolení, které jim dovolí rychleji rozvolňovat protiepidemická opatření.

V Německu už existují speciální osvědčení, která naočkovaným lidem umožňují zajít si neomezeně do kadeřnictví nebo do obchodů. V Dánsku mají držitelé tzv. koronapasů přístup do restaurací i na fotbalová utkání. Další země řeší vlastní certifikáty určené přímo pro cestování - mezi nimi například Rakousko nebo i Česká republika.

"Pokud bude v dohledné době zaveden evropský certifikát, pak vytváření vlastních certifikátů na národní úrovni nedává žádný smysl," myslí si Roman Škrabánek z AČCKA.

Stejně to vidí i Tomáš Zdechovský. "Pokud začnou platit evropské pasy, pak nevidím smysl v těch národních. Bude v tom akorát chaos," poznamenal europoslanec.

U plánované české varianty certifikátů, která by fungovala pro cestování do okolních zemí či Maďarska, se mu nelíbí, že na rozdíl od evropské varianty by byla dostupná pouze pro očkované. Jak navíc plyne z vládních informací, pouze pro očkované v Česku.

"Ve vládě a na příslušných ministerstvech by se měli spíše soustředit na to, aby v případě rychlého schválení evropských pasů byly splněny všechny technické náležitosti a nenastaly komplikace, které by možnost vycestování pro české obyvatele oddálily," vyzval opoziční europoslanec.

Evropské certifikáty mají sloužit výhradně k bezpečnému překračování hranic, ale už ne například pro vstup do restaurací nebo divadel. Státy se však mohou rozhodnout využít je i pro tyto účely.

Jak překonat nedůvěru

Mít k dispozici funkční celoevropský certifikát představuje pouze jednu stranu mince. Druhou je zajistit, že ho budou lidé chtít používat. A v tomto ohledu hraje velkou roli důvěra.

Objevují se například obavy, že zvýhodňováním očkovaných dojde k dělení lidí na více kategorií. A také nejistota, zda se skutečně jedná pouze o dočasné opatření.

"(Musíme) neustále zmiňovat, že covid pasy jsou dobrovolné a dočasné po dobu pandemie. Budou obsahovat omezené množství informací o jedinci a tyto údaje zůstanou u členských států. Zabezpečení těchto údajů by mělo být nejvyšší priorita," upozornil Zdechovský.

Na rozdíl od několika dalších oblastí je právě dostatečná ochrana dat něco, na čem se Evropský parlament a rada shodnou už nyní.

Podle Romana Škrabánka jsou obavy z digitálního certifikátu i jeho odmítání bezdůvodné. "Je to vítaná vstupenka k volnému cestování v rámci EU, později předpokládám i mimo EU, do doby, než pomine pandemie a vrátíme se do normálu," uvedl prezident AČCKA.

Kontroverzní je nicméně i samotný název certifikátů. I když komise neustále zdůrazňuje, že se jedná o "zelený digitální certifikát", v médiích se kvůli potřebě rychlosti a údernosti zažil termín "covid pas", "koronapas", dříve dokonce "očkovací pas".

"Základní chybou byla terminologie. Takzvaný covid pas totiž není žádným pasem, není to žádná alternativa k cestovnímu dokladu, který máme. Je to pouze elektronické, popřípadě tištěné potvrzení o tom, že nejsem nebezpečný svému okolí," uzavřel Jan Papež.

Video: Covid pasy chceme od června, bude to zdarma. Kolaps očkování mě mrzel, říká Dzurilla