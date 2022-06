Podcast: 20 milionů ajťáků i úřady bez papírování. EU čeká intenzivní digitalizace

Evropská unie plánuje současné desetiletí zasvětit digitalizaci. Ve svém politickém programu "digitální dekáda" chce dosáhnout například toho, aby do roku 2030 pracovalo v EU 20 milionů lidí v oboru IT nebo se zcela digitalizovala státní správa. Jaké dopady bude mít chystaný plán na životy obyvatel v EU? Nejen o tom v podcastu hovořila europoslankyně Martina Dlabajová.

Program "digitální dekáda" obsahuje konkrétní cíle, kterých chce EU v následujících letech v digitalizaci dosáhnout. Patří mezi ně například kompletní pokrytí unijního území vysokorychlostním internetem 5G nebo online přístup k lékařské dokumentaci pro všechny obyvatele.

"Cílem programu je unijní státy hlavně vést a ukazovat jim, co je možné. Nabádat je k výměně dobré praxe a zkušeností," uvádí v podcastu Dlabajová, která má digitální dekádu za Evropský parlament na starosti. "Budeme komunikovat se státy, aby říkaly, co potřebují k plnění cílů. Nemůžeme jít cestou sankcí nebo přikazování. Tak to nebude," dodává.

Unie se chce také zaměřit na zvýšení schopnosti svých obyvatel ovládat digitální technologie. Do deseti let by v EU mělo pracovat až 20 milionů specialistů v oblasti informačních a komunikačních technologií.

"Je obtížné říct, jestli to zvládneme. Ale rozumím tomu, že tito lidé budou potřeba," komentuje europoslankyně. "Bude to znamenat, že na evropské úrovni musíme zdvojnásobit počty lidí v IT, které dnes máme, a musíme to stihnout za méně než deset let," dodává Dlabajová a upozorňuje na to, že ještě v roce 2020 pracovalo v tomto oboru v EU přibližně 8,4 milionu lidí.

Cloudové služby i umělá inteligence

Plán mimo jiné cílí i na malé a střední podniky. EU počítá s tím, že v roce 2030 bude až 75 procent společností v unii používat cloudové služby, umělou inteligenci a data velkého objemu.

České firmy by s intenzivnější digitalizací neměly mít podle Dlabajové velké problémy. "Jsme nad průměrem EU v podílu lidí s alespoň základními digitálními dovednostmi a také celá čtvrtina českých podniků svým zaměstnancům nabízí odbornou přípravu v oblasti IT," uvádí europoslankyně.

Jednou z cest, jak unijních cílů dosáhnout, je podle ní otevírat na školách nové obory nebo motivovat lidi na trhu práce k přeškolování. "Velký potenciál se také skrývá v ženách, protože zatím skoro 82 procent odborníků v tomto oboru jsou muži," podotýká Dlabajová. "Takže to není o strukturní změně školství, ale o motivaci a celkové změně myšlení," dodává.

Poslechněte si na platformě SoundCloud podcast s europoslankyní Dlabajovou, která v něm také popisuje, jak si Česko v digitalizaci stojí nebo jakými dalšími způsoby by se podle ní dalo dosáhnout zmíněných 20 milionů "ajťáků".