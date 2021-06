Podcast: Praha čelí extrémnímu horku i srážkám. Bojovat bude novými parky i rybníky

Rozpálené silnice, žádný stín, málo zeleně pro osvěžení. Tak v letních měsících vypadá každodenní realita v mnoha evropských metropolích. Klimatické změny navíc slibují ještě více dní s extrémními teplotami nebo extrémními srážkami. O tom, jak se na takovou budoucnost připravuje Praha, hovořil v dalším podcastu Aktuálně.cz náměstek pražského primátora pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

"Chceme ozeleňovat, mít inovativní sítě a udržitelnou cenu energie pro Pražany. A to dokážeme i díky dotačním titulům z evropských fondů. Především z Modernizačního fondu, kde je pro Českou republiku připraveno 160 miliard korun. Praha už dala předregistrační výzvy hned na několik projektů," vysvětluje Hlubuček.

Jedním z nich je například modernizace čističky odpadních vod v pražské Troji. "Rozdíl teploty vody vypouštěné do Vltavy a vody ve Vltavě nám umožní získat energii pro to, abychom pokryli do budoucna spotřebu tepla v Praze až třeba ze 30 procent," dodává zastupitel.

Praha před měsícem schválila nový klimatický plán do roku 2030. Podle Hlubučka může ale do budoucna narazit na neochotu některých z příštích představitelů města, protože pokrývá několik volebních období. "Bude vždy záležet na každé politické reprezentaci. Jak se k tomu postaví a kolik peněz na to uvolní. Naše strategie hovoří o tom, že do roku 2030 bude mít požadavek 230 miliard korun, což je obrovské číslo," uvádí v podcastu Hlubuček.

Praha je podle něj do budoucna připravená i na závazky vyplývající ze Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je, aby se v Evropské unii do roku 2050 dosáhlo uhlíkové neutrality. Jak ale náměstek primátora zdůrazňuje, pro realizaci některých projektů postrádají podporu ze strany vládních představitelů.

"Máme ucelenou strategii na dekarbonizaci v Praze a Česko ji zatím nemá. To považuje za úplně zásadní, protože spoustu kroků v energetice a teplárenství nedokážeme dělat bez celostátních koncepcí. Praha sice vypadá, že je ostrůvkem uprostřed země, ale je s republikou propojená. A byli bychom rádi, kdyby se nám toto podařilo zlepšit," dodává.

Každý se musí rozhodnout, jakou cestou půjde

Hlubuček také zdůrazňuje, že na klimatická opatření ze strany města by občané měli nahlížet spíše jako na návody k tomu, jak se k planetě do budoucna chovat. "Říkám, že to není o tom, že někomu něco zakazujeme," podotýká náměstek primátora.

"Je to spíše o tom, aby si každý uvědomil, jak dneska planeta vypadá. A sám se rozhodl, jakou cestou půjde. A buď se bude chovat šetrně k životnímu prostředí - třeba bude víc třídit a díky tomu bude méně platit. Anebo se rozhodne, že ho to nezajímá, tak tu svobodu samozřejmě má, ale pak nedostane benefit z toho, že bude mít například levnější poplatky za svoz odpadu," dodává Hlubuček.

Nahrávání podcastu proběhlo minulý týden ve čtvrtek několik hodin předtím, než jižní Moravu zasáhlo ničivé tornádo.