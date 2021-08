Podcast: EU ocenila neziskovky za boj proti bezdomovectví, podpora v Česku ale chybí

V rámci projektu Housing First pomáhají neziskové organizace Romodrom a Nová možnost sociálně vyloučeným osobám v Česku získat standardní bydlení. Teď za svou snahu získaly celoevropské ocenění za boj proti bezdomovectví. O tom, jak se zrodila myšlenka projektu a jak pandemie bezdomovectví ovlivnila, hovořily v dalším podcastu Aktuálně.cz Eva Nedomová a Jana Volná, které za projektem stojí.

Projekt Housing First (v překladu Bydlení především), který je financován Evropským sociálním fondem, probíhá od roku 2019 v Moravskoslezském kraji. Nyní je do něj zapojeno 24 sociálně vyloučených rodin, kterým organizace pomáhají nalézt a udržet si standardní bydlení.

"Máme dlouhodobé zkušenosti s realizací různých projektů zaměřených na bydlení. Stávalo se nám, že ti nejpotřebnější a nejchudší z takových projektů vypadávali. Nedosahovali všech podmínek, aby mohli jít do standardního bydlení," podotýká v podcastu Eva Nedomová z Romodromu, nevládní neziskové organizace fungující od roku 2001.

Tomu se v rámci projektu Housing First, který se cíleně zaměřuje právě na nejchudší a nejpotřebnější, snaží předejít. "Takoví lidé většinou žijí v kruhu. Žijí určitou dobu na azylovně, pak zase venku a pak se zase vrací. Ale nikam se tím neposouvají," dodává Jana Volná z neziskové organizace Nová možnost, která s Romodromem na projektu spolupracuje.

"My jim umožníme bydlet na stálé adrese u soukromého vlastníka. Oni pak znají sousedy, komunikují standardním způsobem a už tam chtějí zůstat. A to je ten hlavní prvek - konečně si budují domov, něco svého, a od toho mohou odrazit své další plány," dodává Volná.

Do probíhajícího projektu organizace získaly klienty na základě doporučení nebo je vyhledávaly samy přímo v terénu - například v ubytovnách či podél garáží nebo golfových hřišť, kde se lidé z ulice často zdržují. "Následně pro ně vyhledáváme bydlení. A vzhledem k tomu, že obecních bytů je velmi málo, tak se orientujeme na otevřený trh s byty," vysvětluje Nedomová.

Chybí nám legislativa

Na konci června získaly za zmíněný projekt, který trvá po dobu tří let, celoevropské ocenění za boj proti bezdomovectví. Uděluje ho Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci (FEANTSA), která je finančně podporována Evropskou komisí. "Pro mě je to hlavně ocenění tvrdé práce, kterou celý tým odvedl," komentuje získanou cenu Nedomová.

K plošnému zlepšení situace s bezdomovectvím v Česku podle nich stále chybí potřebná legislativa. Obě organizace také poukazují na potíže s nedostatkem sociálních bytů. "Velkým problémem také je, že nemáme zákon o sociálním bydlení," dodává Nedomová.

Na druhou stranu jim při jejich práci pomáhá výměna zkušeností se zahraničními organizacemi. "Víme, že napříč celou Evropou i světem jsou podobné problémy. To, že my tady teď řešíme housing, který už 20 let funguje v Evropě, dokazuje, že se na tom potkáváme a můžeme si vyměňovat zkušenosti," komentuje Volná.

K větší výměně know-how by podle nich také mohla pomoci i nová platforma pro boj proti bezdomovectví, jejíž provoz Evropská unie zahájila na konci června. Jejím smyslem je poskytnout finance, zahájit dialog nebo posílit spolupráci mezi všemi aktéry, jejichž cílem je boj proti bezdomovectví.

Poslechněte si na platformě Soundcloud podcast s Evou Nedomovou a Janou Volnou, které v něm také zmiňují, zda je možné do roku 2030 vyřešit problematiku lidí bez domova, jak má v plánu Evropská unie.