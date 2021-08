Podcast: Češi v pandemii přesedlali na kola, výraznější podpora ale chybí, říká Motýl

Pandemie covidu-19 motivovala lidi ve městech k jezdění na kole. Sčítače na cyklostezkách vloni v Praze napočítaly téměř 4,5 milionu průjezdů. To je meziročně až o třetinu více. Udrží si ale cyklodoprava oblibu? A může být pandemie hnacím motorem k větší podpoře cyklodopravy ze strany českých politiků? Nejen o tom hovořil v podcastu Aktuálně.cz Jiří Motýl, šéfredaktor webu Městem na kole.

Podle Technické správy komunikací byla v Praze v loňském roce nejvytíženější cestou vltavská pobřežní trasa A2. Sčítač nedaleko Trojského zámku zaznamenal přes 420 tisíc cyklistů. Oproti předchozím letům se jedná o více než 80procentní nárůst.

"Letmým pohledem si cyklodoprava jistý růst stále udržela. Ale přece jenom loňský rok byl výjimečný," komentuje v podcastu Motýl, šéfredaktor webu Městem na kole a spoluautor stejnojmenné knihy.

Větší obliba cyklistické dopravy se do její výraznější podpory ze strany státu zatím nepromítla. "Nemyslím si, že by pandemie byla v tomto smyslu hnacím motorem k nějaké změně," uvádí Motýl. "Přirovnal bych to k povodním v roce 2002. Nejezdilo potom metro a viděli jsme nebývalý nárůst cyklodopravy. Ale že by to město dlouhodobě udrželo nebo na to dokázalo hned navázat ve své politice, to ne," dodává.

Oproti některým ostatním evropským státům Česko cyklistickou dopravu téměř nezmiňuje ani v Národním plánu obnovy. V rámci něj může stát získat do roku 2026 od Evropské unie na oživení ekonomiky po pandemii covidu-19 až 7,1 miliardy eur, tedy přes 180 miliard korun.

Cyklodoprava je v něm zmíněna pouze ve dvou oblastech. Jednou z nich je nákup tisíce elektrických cargokol pro podnikatele. Poté stát plánuje vyhradit 600 milionů korun na výstavbu chodníků a cyklostezek v rámci udržitelné mobility a bezpečné dopravy. "To je ve srovnání se slovenským národním plánem obnovy méně. Tam je na cyklodopravu v přepočtu asi 2,5 miliardy korun," podotýká Motýl.

Česku chybí detailní plán

Podle něj ale nejsou hlavním problémem pouze nedostatečné finance. Česku také chybí detailní plán pro vybudování lepší koncepce dopravní infrastruktury.

"Když se na to podíváme do detailu, tak zrovna slovenský plán obnovy hodně mluví o tom, že se musí investovat do cyklistické infrastruktury ve městech, nebo o tom, co usnadní přechod z automobilů na kolo," komentuje Motýl.

"Zatímco takové detailní vize v českém plánu nenajdeme. Tam je to zkrátka jen tak, že peníze jsou na cyklostezky a že se bude pokračovat v plánu jako doposud. Často asi budou zafinancované spíš jen cykloturistické projekty, které určitě jsou užitečné, ale není tam jasná vize, co se má v cyklodopravě podpořit," dodává.

Poslechněte si na platformě Soundcloud podcast s Jiřím Motýlem, který v něm také zmiňuje, proč Česko historicky do cyklodopravy málo investovalo nebo z jakých jiných zdrojů plynou peníze do tuzemské cyklistické dopravy.