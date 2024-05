Přes 70 procent našich zákonů začíná v Evropě. Zpravodajka vysvětluje, proč jít volit

Češi si příští týden vyberou nové zástupce do Evropského parlamentu. Redaktorka Aktuálně.cz Kateřina Šafaříková vysvětluje, proč má smysl jít k eurovolbám navzdory tomu, že zvolení Češi budou tvořit jen okolo tří procent všech členů unijního parlamentu. "Přes sedmdesát procent u nás platných zákonů, a mnohdy těch nejdůležitějších, začíná právě tady, na evropské úrovni," upozorňuje.

Češi budou 7. a 8. června vybírat 21 zástupců ze 720. Volební účast je u eurovoleb dlouhodobě nižší než v případě sněmovního klání. Naposledy, v roce 2019, dosáhla 29 procent, letos se chystá k urnám podle průzkumů zhruba každý třetí volič.

V eurovolbách se nerozhoduje o tom, jak bude vypadat nová vláda nebo opozice, protože EU nemá žádnou centrální vládu. "Rozhodujeme ale o tom, kdo, tedy jaké politické frakce, do nichž se jednotlivé národní strany sdružují, sestaví většinu na půdě parlamentu. Ty pak budou mít klíčový vliv na to, jak budou vypadat evropské zákony příštích pět let," upozorňuje v podcastu dlouholetá zpravodajka v Bruselu Šafaříková.

Celoevropské průzkumy favorizují tradiční a také krajní pravici. Ztratit by naopak měli liberálové a zejména evropští Zelení, kteří byli v roce 2019 vítězi voleb. Připsali si tehdy nejvíc nových mandátů ve srovnání s ostatními frakcemi a měli vliv na podobu přijímané legislativy v posledních letech.

Hlavními tématy letošní kampaně jsou buď specifické národní otázky a také - ve většině zemí - ekonomická situace. Tedy to, jestli lidé hledí do budoucnosti optimisticky, nebo mají strach ze zchudnutí.

České kampani dominovala kritika "Bruselu" kvůli migrační politice či Green Dealu. "Fascinuje mě sebejistota řady českých politiků. Nenechají na EU niť suchou, Česko ale není země s nejčistším životním prostředím, s nejlepšími dálnicemi, s nejvýkonnější ekonomikou," podotýká Šafaříková.

Je něco, co by měl každý europoslanec nebo europoslankyně umět? Redaktorka Aktuálně.cz upozorňuje na schopnost pojmout velké množství nových informací, protože do každé věci vstupuje pohled lidí z 27 zemí.

"A pak umět cizí jazyky, konkrétně anglicky," říká Šafaříková. "V Česku je to bráno na lehkou váhu a řada lidí odvětí, že v parlamentu jsou přece tlumočníci."

"Jsou. Ale ta skutečně klíčová vyjednávání, která se mohou týkat bytostných českých zájmů, probíhají bez tlumočení a v naprosté většině právě anglicky," pokračuje dlouholetá zpravodajka Aktuálně.cz v Bruselu.

Celý díl podcastu Evropa v souvislostech s redaktorkou Aktuálně.cz Kateřinou Šafaříkovou si můžete poslechnout ve všech podcastových aplikacích.