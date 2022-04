Podcast: Může být uprchlík "nelegální"? Odbornice vysvětluje klíčové pojmy k migraci

Počet lidí prchajících z válkou zasažené Ukrajiny do bezpečí podle odhadů OSN dosáhl už pěti milionů. Kdo je "migrant", kdo "uprchlík" a proč nemůže být uprchlík "nelegální"? A jak funguje režim dočasné ochrany, který Evropská unie aktivovala? Nejen o tom hovořila v podcastu Aktuálně.cz Eva Valentová, programová ředitelka Sdružení pro integraci a migraci.

V reakci na válku na Ukrajině aktivovali v březnu lídři unijních států vůbec poprvé v historii takzvaný režim dočasné ochrany, který má ukrajinským uprchlíkům usnadnit vstup do unijních zemí. "Jedná se o typ mezinárodní ochrany, jehož největším specifikem je zrychlenost procedur," vysvětluje v podcastu Valentová.

Jeho zavedení je podle ní klíčové pro zvládnutí současné situace s uprchlíky z Ukrajiny, kterých za poslední dva měsíce do Česka podle odhadů ministerstva vnitra dorazilo přes tři sta tisíc. Díky režimu dočasné ochrany nyní nejsou nutné jinak zdlouhavé procesy pro udělení azylu. Ty za běžných podmínek zahrnují například povinnost lékařské prohlídky nebo pohovory v rámci ministerstva vnitra.

"To všechno by bylo nyní při daném počtu osob nereálné," komentuje Valentová. "A za druhé by to způsobovalo zvýšenou nelegální migraci, protože by spousta lidí neměla ani šanci se do azylového řízení kvůli kapacitám dostat. Proto by to zkoušeli jinými cestami, které by nebyly oprávněné, a mohlo by to způsobit mnoho bezpečnostních problémů," dodává.

V tuzemsku bude podle Valentové nyní důležité zajistit především relokaci uprchlíků po celém území Česka. "Ukrajinci mají tendenci pobývat ve velkých městech. Ta už jsou ale natolik zahlcená, že nebudou kapacity jen na bydlení, ale ani ve školách," podotýká Valentová. K lepší organizaci by podle ní mimo jiné přispělo i to, kdyby stát více spolupracoval s jednotlivými samosprávami a neziskovým sektorem.

