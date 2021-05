Podcast: Evropská unie byla v pandemii zodpovědnější než česká vláda, říká Gregorová

Podle unijního průzkumu Eurobarometr se důvěra Čechů v EU zvýšila. Meziročně stoupla z 39 procent na současných 48 procent. To je nejvíce od roku 2013. Jaký vliv na to měla pandemie covidu-19? A podléhají Češi ve vztahu k EU dezinformacím? Nejen o tom hovořila v dalším podcastu Aktuálně.cz Markéta Gregorová, europoslankyně za Piráty.

Za aktuálním vzestupem důvěry v EU se může podle Gregorové skrývat i to, že Češi nejsou spokojeni se způsobem, kterým se k pandemii postavila česká vláda. Podle zmíněného šetření Eurobarometr byl v tomto případě trend spíše opačný - důvěra Čechů ve vládu v Praze meziročně klesla ze 40 na 19 procent.

"Naše vláda objektivně vzato nezvládla pandemii moc dobře. EU přišla s komentáři včas, upozorňovala na virus už loni v lednu. Zatímco naše vláda ještě v březnu tvrdila, že to bude horší chřipka," uvádí Gregorová, která v Evropském parlamentu působí od roku 2019.

"Celkově se EU projevila jako zodpovědnější vláda než ta naše. Když má pak člověk toto porovnání na papíře před sebou, tak to v něm musí principiálně zvyšovat důvěru v EU," dodává v podcastu.

Na druhé straně ale europoslankyně přiznává, že i Evropská komise v době pandemie chybovala. Například tím, že neuveřejnila smlouvy s výrobci vakcín. "Smlouvy nebyly transparentní a nevěděli jsme, co v nich je. Je samozřejmě vina i těch společností, že pak nedodávaly, co slíbily, a výrazně tím porušovaly smlouvy," míní Gregorová. "Ale Evropské komise se mohla zachovat zodpovědněji a snažit se vymáhat sankce v případě nedodávek," dodává.

Pandemie covidu-19 podle Gregorové ukázala, že správnou cestou do budoucna je pro EU společné zvládání krizí v rámci členských států a jejich větší kooperace. Bruselu by se však hodily větší pravomoci.

"To, že se vloni zavřely hranice bylo docela bezprecendentní a nemuselo by se to stát, kdyby EU měla větší možnosti toto koordinovat. Právě proto, že nejenom pandemie, ale i další budoucí hrozby budou globální a nebudou mít de facto hranice, je podle mě logické, že bychom je měli řešit globálně," uvádí Gregorová.

EU není jen moloch na cyklostezky

Gregorová dlouhodobě tvrdí, že EU se neumí lidem "prodat". Podle europoslankyně ale stále existuje spousta prostředků, jak by se Unie mohla Čechům více přiblížit. Podle průzkumu agentury STEM z konce loňského roku se jen 36 procent lidí domnívá, že Česko je v EU schopno ovlivnit, co se děje. K výraznějšímu přiblížení EU občanům by podle Gregorové mohla přispět větší informovanost o jejím fungování i činech.

"V jedné jihoevropské zemi například každý čtvrtek po plenárním zasedání mají ve veřejnoprávní televizi v hlavním vysílacím čase shrnutí, co bylo v Evropském parlamentu odhlasováno a co to pro samotnou zemi a EU znamená," popisuje Gregorová.

"Já jsem z toho byla úplně nadšená. Něco podobného by u nás tak moc zabránilo všem spekulacím, dezinformacím, lžím i populistům, aby něco manipulovali," dodává.

V této souvislosti také Gregorová zdůrazňuje, že mínění o EU ovlivňuje nejen mezi Čechy i šíření mylných informací. "Když poslouchám argumenty lidí, kteří jsou proti EU, tak slyším spoustu misinformací nebo dezinformací o tom, jak EU něco stále jen zakazuje nebo je přebyrokratizovaná," uvádí europoslankyně.

"Není pravda, že EU je jen moloch na cyklostezky. Vysvětlování, jak Unie funguje, že je demokratická, že není jen jednou ideologií nebo nějakou komunou či internacionálou, ale že je to sice jen docela komplikovaná, ale stále demokracie, může pak hodně lidí přesvědčit o tom, aby zvážili, jestli je skutečně nevýhodné pro nás v Unii být," dodává.

Smyslem podle Gregorové nicméně není to, aby všichni lidé v EU následovali jednu ideologii. Základem jsou informace a informované rozhodnutí.