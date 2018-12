Nákupy přes internet. Kdy platíme clo a jak lze reklamovat? Ptejte se europoslankyně

? Martina - Dnes 8:15 Dobrý den,



moje známá si mi tuhle postěžovala, že si opakovaně koupila šaty a jiné oblečení trička z nějakého katalogu, tuším bonprix, ale nevím jistě. Chtěla to pro dceru k Vánocům. Opakovaně jí přišel jí neskutečný hadr. Dívala jsem se do diskuzí na internetu a tam se před tímto ženy opravdu dost varují, takže je to asi poměrně všeobecně známá věc. S vracením peněz nijak zvlášť problém nebyl, i když to teda trvalo. Ale není to celkově klamání zákazníka? Na obrázku je to vždy krásně vyfocené, ale s realitou to nemá nic moc společného, najednou i materiál vypadá úplně jinak než v katalogu. Dá se s ním vůbec něco dělat, nebo prostě to musím zkusit, když se nám něco líbí...a pak reklamovat a reklamovat.



S poudravem, Martina