Česká kuřata v hledáčku eurovoleb. O ochranu zvířat se přou už i europoslanci

Kateřina Horáková, Euractiv.cz

Mezi témata, která v předvolebním klání rezonují mezi europoslanci a kandidáty do Evropského parlamentu, se dostala i česká kuřata. Může za to kauza týkající se životních podmínek zvířat žijících na farmě, která dodává kuřata i do řetězce Albert. V představenstvu společnosti vlastnící farmu sedí Zdeněk Jandejsek, kandidát uskupení Stačilo!