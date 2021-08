Ochrana klimatu se může odrazit na účtech za energie. EU se bojí rozsáhlých protestů

O víkendu udeří na Mexiko a jihozápad USA tropické bouře. Ukazují to předpovědi amerického Národní střediska pro hurikány (NHC). Velké obavy úřadů budí tropická bouře Ida, která by v neděli či v pondělí měla udeřit na New Orleans. Na tichomořské pobřeží Mexiko pak zřejmě udeří bouře Nora, napsala agentura AP.

Bouře Ida v pátek zasáhla západ Kuby, kde se ale očekává, že způsobí relativně omezené škody. Při postupu Mexickým zálivem k americkému pobřeží ale podle meteorologů výrazně posílí a dosáhne síly až hurikánu třetí kategorie. "Ida má potenciál stát se velice škodícím živlem. Navíc se pohybuje velice rychle, takže překoná vzdálenosti mezi Kubou a Louisianou jen za den a půl," domnívá se meteorolog Brian McNoldy.

"V neděli a v pondělí existuje, a to hlavně na pobřeží Louisiany, zvýšené riziko vzniku bouří, jež mohou ohrozit život, zničujících větrů, jež doprovázejí hurikán, a silných srážek," uvedlo NHC. Špatné počasí hrozí i okolním státům. Ida by měla udeřit i na město New Orleans, které bylo v roce 2005 zdevastované hurikánem Katrína. Vláda Louisiany vyhlásila krizový stav.