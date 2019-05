Video: Velké evropské strany se už teď domlouvají na nástupci Junckera, říká expert

před 2 hodinami

Summit EU v rumunském Sibiu ukázal, že sedmadvacet členů je rozhodnuto ukázat rychle svoji akceschopnost i přes nejistotu panující kvůli brexitu. | Video: Martin Ehl | 04:07

Nedávný summit EU v rumunském Sibiu ukázal, že sedmadvacet členských států chce rychle ukázat svoji akceschopnost i přes nejistotu panující kvůli brexitu. Prezidenti a premiéři zdůraznili jednotu sedmadvacítky a co nejdříve po volbách do Evropského parlamentu budou chtít zvolit nového šéfa Evropské komise a Evropské rady. "Velké evropské strany už se rozhodují a domlouvají se na potenciálních kandidátech na šéfa Evropské komise a rady," tvrdí Wojciech Przybylski z magazínu Visegrad Insight, který se věnuje oblasti střední Evropy. "Sibiu je znovu potvrzení toho, že jmenování (do obou funkcí) bude rychlé a dojde k němu hned poté, co budou známy volební výsledky."