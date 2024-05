Nejsme líní a arogantní, vzkazuje Česku šéf nejvlivnější byznysové lobby ve Francii

Dvacet let od rozšíření EU francouzské firmy objevují, že Evropa nekončí na hranicích Německa. Nepronesl to uštěpačný kritik Francie, ale v nadsázce druhý muž nejmocnějšího podnikového svazu v zemi Fabrice Le Saché. Ten v minulých dnech pobýval v Česku.

Po politické ofenzivě Emmanuela Macrona vůči zemím střední a východní Evropy přichází i ta ekonomická. "Je to poprvé, co jsme sem nepřijeli kvůli konkrétnímu problému, ale proto, že chceme nastartovat co nejširší spolupráci s českými firmami," potvrzuje Le Saché, viceprezident zaměstnavatelského svazu pod zkratkou MEDEF, zastupujícího 750 tisíc členských firem ve Francii.

Zájem francouzského byznysu samozřejmě nepohání dobročinnost. Francie je v Česku už teď v první pětce největších zahraničních investorů a svaz hledá jak nové příležitosti na pozadí zájmu francouzské EDF o dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany, tak partnery pro tlak na unijní instituce, jejichž vedení vzejde z červnových eurovoleb.

"Byrokratická zátěž na evropské podniky je enormní," zmiňuje Le Saché téma, které skloňují členové MEDEF, většinou malé a střední podniky, i zástupci českého byznysu. "Spočítali jsme, že mezi roky 2017 a 2022 bylo přijato 5000 stran unijní legislativy s 850 novými povinnostmi pro firmy. To musíme zastavit," tvrdí.

Po nové Evropské komisi bude MEDEF chtít plán odlehčení od administrativních povinností a test dopadu na konkurenceschopnost u každé nové normy. "Evropa nebude silná kvůli regulaci, ale protože její firmy budou produkovat bohatství," zdůrazňuje dvojka francouzského svazu.

S partnery v Česku, konkrétně Svazem průmyslu a dopravy, se Francouzi shodnou i v dalších věcech. "Rádi bychom, aby Česká republika přijala euro," říká Le Saché pro Aktuálně.cz. "Obousměrně by to zvýšilo byznysové příležitosti. Nás euro také ochránilo před inflací." Ta česká dosahovala donedávna dvouciferných hodnot, nejvyšší francouzská byla 7,3 procenta. A zatímco Svaz průmyslu euro chce, vládní koalice se kvůli němu pře a žádné kroky nechystá.

Domácí politici také kritizují Green Deal. Nejsilnější strana, opoziční hnutí ANO, slibuje na svých mítincích, že jej po eurovolbách "zruší". Francouzský byznys to vidí jinak. "Podporujeme cíl postupně dospět k bezuhlíkové ekonomice. Chceme ale, aby měly firmy volné ruce, jak toho dosáhnout. Ne aby EU přesně nalinkovala, jaké technologie máme použít nebo kdy přesně odejít od spalovacích motorů," uvádí Le Saché.

"Vyčerpávat se bojem proti Green Dealu je ale nesmysl," pokračuje Francouz. "Je to jako plavat proti proudu řeky. Jsme už v Green Dealu, firmy už do elektromobility investují, berme to jako příležitost."

"Rušit Green Deal nechceme ani my," reaguje na to viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. "Jen v některých dílčích věcech budeme rádi, když po evropských volbách dojde ke korekcím, podobně jako se nám podařilo zmírnit emisní normu na auta Euro 7."

Konkurenceschopnosti Evropy věnoval klíčovou část svého projevu na Sorbonně před dvěma týdny také francouzský Emmanuel Macron. Navrhl mimo jiné podobnou podporu unijnímu průmyslu, jakou představuje americká IRA. Tamní protiinflační zákon z roku 2022 zasypal americké výrobce "čistých" technologií stovkami miliard dolarů na daňových úlevách.

"Na americkou IRA nelze odpovědět evropskou IRA. Evropa nemá tyto pravomoci, například federalizovanou korporátní daň," argumentuje Fabrice Le Saché. "Chceme si pomoci přes soukromý kapitál. Potřebujeme propojit národní kapitálové trhy v Evropě a sledovat další mimorozpočtová opatření. Typicky délku stavebního povolení. Musí se zjednodušit a zkrátit," vyjmenovává, co bude MEDEF požadovat po novém vedení EU.

Radek Špicar souhlasí. "Konkrétně vytvořit společný kapitálový trh je nutnost. Bez něho nebude Evropa nikdy schopná konkurovat Americe," míní. Česká vláda je ale proti. Na posledním summitu EU, kde byla integrace kapitálových trhů jedním z témat, se premiér Petr Fiala (ODS) postavil proti takovému kroku.

Český byznys by směrem k Francii ocenil, kdyby země - Špicarovými slovy - "projevovala menší snahy o protekcionismus v oblastech, jako je poskytování služeb na vnitřním trhu". Le Saché tvrdí, že Francie se i v tomto mění.

"Snížili jsme korporátní daň (z 33 % na 25 %), máme nejvíc nově založených firem v EU, nejvíc jednorožců (start-upů s hodnotou přesahující jednu miliardu dolarů - pozn. red.), vláda prosadila důchodovou reformu," vyjmenovává viceprezident MEDEF.

"Nejsme arogantní, líná země plná Napoleonů. Národní klišé ale přežívají dlouho," dodává viceprezident francouzského svazu.

