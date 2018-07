Europoslanci chtějí otce nahnat k dětem. Podle kritiků je to zbytečné

Podle nového návrhu sociálního výboru Evropského parlamentu by výše dávek při otcovské dovolené měla činit 80 procent hrubé mzdy.

Brusel/Štrasburk - Skloubit práci a starost o potomky je věčným bojem téměř v každé rodině. Matky mnohdy obětují kariéru nebo marně shánějí částečný úvazek a otcové musejí čerpat dovolenou nebo neplacené volno, aby mohli po narození dítěte zůstat chvíli doma.

Europoslanci v Bruselu proto nyní projednávají možnosti, jak matkám po mateřské nebo čerstvým rodičům ulehčit propojení profesního a soukromého života.

V evropské legislativě chtějí zakotvit například právo na placenou dovolenou po narození či adopci dítěte i pro druhého rodiče, nejčastěji otce. A to v délce nejméně deseti dní. Zákony v České republice nyní umožňují poloviční lhůtu.

Podle české europoslankyně za KDU-ČSL Michaely Šojdrové lze v tuto chvíli jen stěží odhadnout, jaký zájem otcové o delší "dovolenou" projeví. "Důležité ale je, že otcové by měli možnost matce více pomáhat a podílet se na péči o dítě již krátce po narození," tvrdí Šojdrová.

Maltský europoslanec David Casa, který je zpravodajem parlamentního návrhu, tvrdí, že by nová opatření mohla "výrazně posílit práva rodičů v EU a pomoci vyváženěji rozdělit odpovědnost za péči o děti mezi muži a ženami".

Oba rodiče by si navíc mohli do deseti let věku dítěte vybrat čtyři měsíce rodičovské dovolené. Na placenou dovolenou by navíc měli mít právo i zaměstnanci, kteří pečují o vážně nemocné příbuzné.

Rodiče by také měli mít možnost upravit si pracovní dobu a pracovat alespoň částečně z domu či na dálku, pokud to jejich pozice umožňuje.

Ke směrnici, kterou nyní projednává výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální záležitosti, ale zaznívá i řada výhrad, dokonce i mezi českými europoslanci. Jednání s jednotlivými členskými zeměmi a Evropskou komisí by měla začít v září.

Otcové by měli mít možnost více pomáhat

Europoslankyně Šojdrová například nesouhlasí s částí směrnice, která stanovuje výši sociálních dávek při rodičovské a pečovatelské dovolené. Podle mínění poslanců by měla činit alespoň 78 procent a v případě otcovské dovolené dokonce 80 procent hrubé mzdy.

Europoslanci tím chtějí motivovat lépe vydělávající muže, kteří se zpravidla zdráhají rodičovskou dovolenou nastoupit, protože by se radikálně snížil jejich příjem.

Údaje Eurostatu uvádějí, že v roce 2017 mělo v produktivním věku zaměstnání 78 procent mužů, ale jen 66,5 procenta žen.

Podle Šojdrové ale může zmíněný bod matky znevýhodňovat až příliš. "Matky mají podle směrnice o mateřské dovolené nárok na kompenzaci minimálně ve výši odpovídající náhradě v případě nemocenské. Ta je však v mnohých státech nižší než 80 procent průměrného výdělku," upozorňuje.

"Paradoxně by tak otcové mohli mít v některých státech nárok na vyšší kompenzaci než matky v případě mateřské dovolené," vysvětluje Šojdrová.

Princip dobrovolnosti bude platit i nadále

"Nejsem velkým příznivcem toho, abychom tyto otázky řešili na celoevropské úrovni," říká k novému poslaneckému stanovisku další česká europoslankyně Dita Charanzová (ANO).

"Tím neříkám, že bych měla s možností vybrat si desetidenní otcovskou problém. Myslím si ale, že právě oblasti, jako je sociální politika, by měly zůstat v kompetenci jednotlivých států."

Charanzová na současném návrhu nicméně oceňuje zachování principu dobrovolnosti, tedy že EU nikomu nenařizuje si otcovskou dovolenou vybrat a že bude na rozhodnutí každé rodiny, zda ji využije, či nikoliv.

Video: Kariéra nemá být vždy na prvním místě, je to ale rozhodnutí každé ženy a její rodiny, upozorňuje ekonomka Klára Kalíšková