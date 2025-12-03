Evropský parlament

Ministerstvo pravdy, nebo bezzubý úřad? Evropský štít demokracie má bránit propagandě

Luděk Májek, Euractiv.cz
před 1 hodinou
Evropský štít demokracie – nová iniciativa Evropské komise – má chránit země EU před dezinformacemi a vlivovými operacemi Ruska a Číny. Některá opatření ale vyvolávají kritiku a pochybnosti.
Foto: Shutterstock.com

Česko se podobně jako další země EU potýká s vlivem ruské a čínské propagandy. Jak ukazuje nedávno zveřejněná studie, v Česku operují proruské webové stránky i desítky účtů šířících nepravdivé informace na Telegramu, Facebooku a dalších sociálních sítích. Řada z nich je přitom přímo napojena na ruské tajné služby.  

Foto: EU

Obrana proti vlivovým operacím třetích zemí není snadnou disciplínou. Evropská unie proto ve snaze členským státům pomoci vytvořila tzv. "Evropský štít demokracie", který má chránit klíčové pilíře demokratických systémů: svobodný lid, férové volby, svobodná a nezávislá média, občanskou společnost a silné demokratické instituce. 

Jádrem iniciativy je vznik Evropského centra pro demokratickou odolnost. V něm by měly členské státy EU koordinovat svůj postup vůči sdíleným hrozbám, především vnější informační manipulaci a vměšování (označované zkratkou FIMI). 

Mezi další plánovaná opatření patří příprava krizového protokolu, jež by EU umožnil efektivněji reagovat v případě informačních operací velkého měřítka. Vyjádření Evropské komise hovoří i o plánovaném vzniku evropské sítě fact-checkerů a větší finanční podpoře a právní ochraně nezávislých novinářů.

Štítem se už zabývají poslanci Evropského parlamentu, kde k tématu vznikl i speciální výbor. Europoslanec za ANO a člen výboru Jaroslav Bžoch uznává, že demokracii je nutné před zahraničními hrozbami chránit, k návrhům Komise má ale výhrady. 

Související

Kam kráčíš, Evropo? Bývalý zpravodaj popsal, proč Češi nevěří Bruselu

Evropa v souvislostech Filip Nerad
32:27

"Rostoucí tlak na regulaci veřejného prostoru, na kontrolu politické komunikace a na určování, která média jsou dostatečně spolehlivá, jsou cestou, která může vést k nenápadnému, ale hlubokému omezení plurality médií," pronesl na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku na konci listopadu. 

Na svém instagramovém profilu o plánovaném Evropském centru pro demokratickou odolnost mluví jako o "Ministerstvu pravdy", čímž ho přirovnává ke stejnojmenné instituci ze slavného románu George Orwella 1984.

Bezmocná instituce?

Opačný, ale také kritický názor má europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová, která je ve speciálním výboru vedena jako náhradnice. Ta vyjádřila obavu, že se z centra stane "jen další prázdný koordinační uzel". Podle ní totiž postrádá pravomoci, zdroje a jasný rámec.

Gregorová zároveň poukazuje na to, že Komise uznává nové formy manipulace, spojené například s rozvojem umělé inteligence, ale nenabízí žádná nová řešení nad rámec současné legislativy. 

"Fact-checking a mediální gramotnost, na které Komise staví nejvíce, jsou už dnes nedostatečné a nezohledňují zásadní strukturální problémy, jako je vliv velkých platforem, algoritmické doporučování obsahu či nebezpečné monopolní postavení technologických firem. Otázka spywaru, kterou vnímám jako zásadní hrozbu pro novináře i občanskou společnost, není dokonce zmíněna vůbec," dodala Gregorová.

Související

"Nastal čas pro Patrioty." Babišův velký triumf dodal sílu jeho eurospojencům

Český premiér Andrej Babiš na summitu v Bruselu.

Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL ve vyjádření pro redakci rovněž vyslovil obavu, že by centrum mohlo být jen další bezmocnou institucí. "Velkým problémem je, že návrh stojí především na dobrovolné spolupráci platforem, což je v boji proti ruským a čínským operacím nedostačující," řekl Zdechovský. 

"Chybí povinná identifikace aktérů politické komunikace, dobrovolné ověřování účtů nechává prostor pro trollí farmy a anonymní sítě. Potřebujeme tvrdé sankce za tolerování botnetů a škodlivých kampaní a přímou vazbu centra na policii, justici a regulátory, jinak bude Štít bezzubý," dodal europoslanec. 

Štít podle něho nemá za cíl potírat svobodu slova, přesto by měl mít pojistky proti zneužití. Těmi by mohly být stanovení jasné definice FIMI, soudní přezkumy všech zásahů a transparentní reportování kroků proti škodlivému obsahu.

Podle členky organizace Fakescape a výzkumnice z Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity Lucie Čejkové Štít jako celek zatím nejde úplně zhodnotit, podle ní je ale dobré, že návrhy myslí na informační, demokratickou, mediální i institucionální rovinu. "Bude záležet na tom, zda budou opatření dostatečně konkrétní a podaří se je přetavit do praxe," řekla redakci.

Součástí štítu by také podle ní mohly být konkrétnější opatření vůči velkým technologickým platformám. 

Štít by měl zastavit přísun propagandy

Kromě europoslanců se budou iniciativou zabývat také členské státy. I tam může štít narazit na kritiku. 

Podle Zdechovského je pravděpodobné, že politická vedení Maďarska a Slovenska, která mají dlouhodobé tendence ruské hrozby relativizovat, budou štít rámovat jako "cenzuru Bruselu". Jeho dopadu se však podle něj nevyhnou.

Související

Nerudová: Česko nemůže jen čekat na dotace, brzy můžeme víc platit než dostávat

Danuše Nerudová

"Štít také umožní finančně i právně podpořit lokální nezávislá média, fact-checkery a občanskou společnost, která je v těchto zemích pod rostoucím tlakem. Pokud budou evropské instituce důsledné, může Štít posílit reálnou demokratickou odolnost v těchto státech i navzdory odporu jejich vlád," řekl. 

Cílem štítu podle něj není změnit názor lidí, kteří se dlouhodobě nechávají ovlivňovat konspiracemi. Klíčové je podle Zdechovského omezení přísunu nové propagandy. 

Vendula Prokůpková z Centra pro výzkum online rizik zdůrazňuje, že by cílem iniciativy nemělo být přesvědčování již přesvědčených. "Ruská propaganda se naučila využívat situací, kde panovalo informační vakuum a začala je obsazovat vlastními narativy. Klíčové je, aby ti, kteří si ještě neudělali názor, měli přístup k objektivním a řádně podloženým informacím," řekla redakci.

Jak Evropský parlament, tak i členské státy teď připravují k návrhům Komise svá stanoviska. Konečná podoba štítu se tak může ještě výrazně změnit. Vyjednávání zřejmě poběží celý příští rok. 

 
Mohlo by vás zajímat

Kam kráčíš, Evropo? Bývalý zpravodaj popsal, proč Češi nevěří Bruselu

Kam kráčíš, Evropo? Bývalý zpravodaj popsal, proč Češi nevěří Bruselu
32:27

"Nastal čas pro Patrioty." Babišův velký triumf dodal sílu jeho eurospojencům

"Nastal čas pro Patrioty." Babišův velký triumf dodal sílu jeho eurospojencům

Nerudová: Česko nemůže jen čekat na dotace, brzy můžeme víc platit než dostávat

Nerudová: Česko nemůže jen čekat na dotace, brzy můžeme víc platit než dostávat

Inovace, nebo oslabení digitálních práv? Komise navrhuje zjednodušit regulaci AI

Inovace, nebo oslabení digitálních práv? Komise navrhuje zjednodušit regulaci AI
Evropský parlament zahraničí Aktuálně.cz Obsah propaganda dezinformace Evropská unie (EU)

Právě se děje

Aktualizováno před 16 minutami
Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

ŽIVĚ
Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 24 minutami
Chaos v dopravě, zavřené školy a obchody. Kubu postihl velký výpadek proudu

Chaos v dopravě, zavřené školy a obchody. Kubu postihl velký výpadek proudu

Část karibského ostrova včetně metropole Havany byla bez proudu několik hodin. Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel přičetl výpadek americkým sankcím.
Aktualizováno před 38 minutami
Špatná zpráva, Rusy zajatý Čech jde za mříže. Zjevné porušení práva, vzkázala Praha

Špatná zpráva, Rusy zajatý Čech jde za mříže. Zjevné porušení práva, vzkázala Praha

Ruská média informovala o tom, že Trana zajali vojáci Ruské federace v srpnu 2025 u obce Červený Lyman poblíž města Pokrovsk v Doněcké oblasti.
Aktualizováno před 47 minutami
Sparta byla blízko blamáži, zachránila ji penalta. Podle Priskeho zápas kontrolovala

Sparta byla blízko blamáži, zachránila ji penalta. Podle Priskeho zápas kontrolovala

Fotbalisté Sparty v dohrávce osmifinále domácího poháru vydřeli vítězství 2:1 v Brně nad Artisem. Až v 89. minutě rozhodl z penalty Albion Rrahmani.
před 48 minutami
Izrael po více než 40 letech jednal s Libanonem, řešilo se dodržování příměří

Izrael po více než 40 letech jednal s Libanonem, řešilo se dodržování příměří

Libanonský předseda vlády Naváf Salám uvedl, že jednání je stále daleko od míru i od diplomatické či ekonomické normalizace vztahů s židovským státem.
před 1 hodinou
Rébus po "mírové" schůzce v Kremlu. Jaký kompromis bude ochotna přijmout Ukrajina

Rébus po "mírové" schůzce v Kremlu. Jaký kompromis bude ochotna přijmout Ukrajina

Šestice otázek a odpovědí ukazuje, k jak krvavému kompromisu musí obě válčící strany ještě dospět
Aktualizováno před 1 hodinou
Mbappé se podílel na všech brankách, Real vyloupil Bilbao

Mbappé se podílel na všech brankách, Real vyloupil Bilbao

Fotbalisté Realu Madrid v 19. kole španělské ligy zvítězili 3:0 v Bilbau. Dva góly a asistenci zaznamenal nejlepší střelec soutěže Kylian Mbappé.
Další zprávy