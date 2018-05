Méně peněz zemědělcům, více na migraci. Ptejte se europoslankyně na nový rozpočet EU

? Milan Kouřil - Dnes 9:37 Dobrý den, prosík o odpověď na dva okruhy dotazů:

1. proč není možné chránit vnější hranice EU rychleji a hlavně efektivněji, než dosud? Jak je možné, že v době, kdy se všechny státy EU shodují na potřebě lépe chránit vnější hranice EU, bude trvat ještě další 3 roky, než Frontex nabere další zaměstnance a ti stejně nebudou sloužit k ochraně hranic, ale k administrativě, spojené s příchodem dalších migrantů?



2. jaký je mezi europoslanci názor na zastropování dotací v rámci SZP? nezajímá mě politická příslušnost, zajímá mě převládající názor. Děkuji

? Jakub Novák - Dnes 9:36 Dobrý den, můžete mi vysvětlit proč EU podporuje migraci. Když je potřeba peněz pro cizí nikým nepozvané osoby tak se v politice najdou miliardy, to jde hned. Škoda, že se takhle nenajdou hned pro nemocné evropské děti. Tady je jasně vidět, že tato migrace černochů a muslimů je plánovaná již několik let a vše je připravené na rozbití národních hodnot a hlavně k likvidaci inteligence. ANO to očividně velmi podporuje - proto nikdy ode mě neuvidí žádnou podporu. Bývaly doby kdy jsme jako republika v zemědělství byli soběstační. Ale EU nás systematicky likviduje, aby naše zemědělství upadlo a nakupovalo se a dováželo pouze ze západních států. Děkujeme, nechceme ani Vás ani EU.

? Dan - Dnes 9:29 Jak je mozne, ze se penize evropskych danovych piplatniku pouzivaji na financovani vyletu pro africany a asijce? Proc, kdyz ma tedy EU tolik penez na rozhazovani, nepodporuje radeji porodnost v Evrope?

? nespokojený občan - Dnes 9:28 Zajimalo by nás co jste dělala když se projednávalo uplně nesmyslné a zbytečné zavedení GDPR a ještě s termínem 25.5.2018!!!! Nikdo neví co s tím, k čemu to je ..

Pokud nemáte co dělat a vymýšlí se takové nesmysly jako třeba název Rum a jiné podobné , měl bych pro vás námět. Proč se nazamyslíte nad sjednocením mýtného v EU, Proč v jedné zemi jsou například karavany a obytné vozy osvobozeny a v jiných ne?

? Petr Novák - Dnes 9:26 Dobrý den paní europoslankyně,



Po roce 2020 podstatně ubude peňez na dopravní infrastrukturu, ať už to bude kvůli tomu, že Česká Republika bohatne, odchodu Británie z EU, nebo kvůli změně priorit evropského rozpočtu. Proto teď ministr dopravy za ANO Ťok přišel s tím, že si chce na dopravní infrastrukturu půjčit 100mld. Zároveň však přichází se zlevňeným jízdným pro studenty a důchodce. Proč tedy rozhazujete každoročně několik miliard, když zároveň říkáte, že nejsou peníze? Mně osobně (a já sám jsem student) přijde lepší nejprve postavit adekvátní infrastrukturu a pak až rozdávat peníze na jizdném.



Předem děkuji za odpoveď.

? Patrik Boháč - Dnes 9:19 Dobrý den. Je pravda, že měsíční příjem europoslance je cca 600 až 700 tis/ měsíc a můžete nakupovat bez DPH?



Děkuji

? Patrik Boháč - Dnes 9:17 Dobrý den. Co vy a vaše sekta ANO děláte proti tomu. Vždyť méně dotací pro zemědělce může ohrozit prosperitu Vašeho majitele Babiše. A měl by mít nárok na dotace, když podváděl?



Děkuji

? Vodník Česílko - Dnes 9:13 O kolik by se "neposlušným východoevropanům" měly seškrtat dotace? Staneme se podle nových pravidel čistými plátci, nebo budeme stále v plusu?

? Radek - Dnes 9:10 Dobrý den,



jak dlouho ještě vydrží financování evropské ekonomiky, která jede výhradně na dluh již patnáct let a přesto se je schopná přehoupnout přes 2% růstu HDP jen velmi výjimečně? Nesvědčí to o jistém strukturálním problému?



Děkuji

R.

? Václav Šobr - Dnes 9:04 Co si Evropská komise představuje pod "právním státem"?



Není právo něco co vzniká jako konsensus občanů (ať přímo a nebo skrz volenou reprezentaci) a má to fungovat jako pravidla na kterých se většina lidí žijící na nějakém území shodne...



Druhá otázka- pořád se mluví o nějaké společné obraně... Německo má v tuto chvíli 14 ponorek (dieselových, nemajících žádnou šanci obstát proti jakékoliv ruské či americké nukleární ponorce) není plavbyschopná ani jedna, ze 350 letounů (tornada a eurofightery bylo k dispozici 8.5.2018 stejně operačních letadel jako mělo Německo ve stejný den roku 1945 - 4 kusy) - NATU jich slíbili nasaditelných asi 50...

Francouzská flotila je zastaralá na odpis, jediný kdo má zpola funkční letadlovou loď jsou britové, česká armáda by ubránila maximálně týden 80km 5km hluboké fronty za předpokladu že by tam poslala úplně všechny včetně programátorů z ministerstva obrany... Armáda schopná obstát a něco ubránit by vyžadovala od Evropských států minimálně 5 procent HDP jen na materiál - jídlo, zbraně, munice.... místo toho z těch ubohých 1,5 procenta jde 80 procent na platy profesionálních žoldáků... Myslí to EU vůbec vážně?

? Eva Marešová - Dnes 8:57 Dobrý den, kdy je v plánu podpořit náš stát v potravinové soběstačnosti? Všude se střídají 3-4 plodiny. To nás v případě jakékoliv krize či katastrofy nenasytí! Ochrana hranic je v pořádku, ale také musíme mít co jíst a být fit. Což z produktů, které nám vydáváte za jídlo nikdy nebudeme. Děkuji za Vaší odpověď.

? Tomáš - Dnes 8:50 Dobrý den paní Dlabajová,czexit by měl pro ČR naprosto fatální a nedozírné následky a nechápu jedince,kteří si s touto myšlenkou pohrávají.Bohužel k negativnímu vnímaní EU přispívá i pan Babiš,byť jde poslední dobou vidět,že si začíná uvědomovat,že budoucnost a prosperita ČR leží v Evropské unii.V bloku ekonomicky nejvyspělejších a nejdemokratičtějších zemí na světě.Ano,EU má spoustu chyb ale pozitiva drtivě převažují nad negativy.Ukrajina,Srbsko,Gruzie,všechny tyto země by velmi rády do tohoto bloku patřily.Intenzivně o to usilují.My v něm jsme a nevážíme si toho.Nicméně stále existují eurooptimisté a v šíření pozitivní osvěty ohledně EU máte mojí podporu a děkuji za ni.

? Libor - Dnes 8:47 Dobrý den paní poslankyně,

proč pořád prosazujete více peněz na migraci. Proč neslyším. vice peněz na ochranu vnějších hranic EU a dodržování stávajících zákonů. Ten, kdo není v "Šengenu", musí mít povolení ke vstupu a šmitec. Jestli jej nemá, bez okolků ihned vrace, třeba házením do vody.... Opravdu nechápu, proč privilegujete určité etnikum pod emotivním nátlakem, že jaksi migrují a riskují své žívoty... Kdž toto etnikum, nerozezná rizika před poniknutím cesty, jak je chcete usměrňovat / integrovat po přijetí na pevninu EU.

Děkuji za logickou a střízlivou odpověď.

? Jana Hofmanová - Dnes 8:45 Dobrý den,

ráda bych se zeptala na priority esfcr popřípadě na aktivity v této problematice které bude EU podporovat.

Děkuji

? Rejpal - Dnes 8:45 Jakékoliv výdaje na ochranu hranic jsou nesmyslné, pokud nebude vybudována moderní a efektivní evropská armáda zcela nezávislá na NATO. Tato armáda by měla plnit zejména úkol ochrany vnějších hranic EU, střežit jak ostříž především hranice s Afrikou, Tureckem, Ruskem,

vody Středozemního moře, Severního moře a Baltu, pobřeží Atlantiku, a neúčastnit se nesmyslných zahraničních misí o kterých všichni víme, že běžně hájí zcela jiné zájmy než naši bezpečnost. Proč se tedy EU zabývá utrácením finančních prostředků do různých pseudoochran a odsouvá nezbytné, proč již nezačala budovat skutečnou ARMÁDU?

? Radim - Dnes 8:38 O jake ochrane hranic je rec, kdyz se zaroven podporuje migrace? Mene penez zemedelcum, drazsi potraviny. Pracujici clovek zaplace, migrant rozdil nepozna. Proc to delame?

? Aleš Kopál - Dnes 8:38 Vážená paní europoslankyně, podpoříte ve výboru případné zastropování dotací zemědělcům, tak aby při sníženém rozpočtu byli podporováni menší zemědělci na úkor těch velkých?

? Jan Krátký - Dnes 8:27 Vysvětlete mi , proč máme dotovat unijními prostředky benevolenci baby Meklové , jejíž politika způsobila problém , který zde nastal i když já vím , že je to záležitost minulosti a přístupu němců a potažmo italů k jiným národům.



A vůbec se mi nelíbí agrární politika jak v Evropě , kde jsou podporovány silné státy na úkor slabších a provázánost s agrární politikou zejména v našem státě , poněvadž to co se děje v ČR je absolutní marast , díky Babišovi.

? Novotný - Dnes 8:14 Dobrý den, proč EU dotuje zemědělce, pěstování řepky a cyklostezky, ale do evropské vědy a výzkumu, ESA, neinvestuje tolik, abychom měli kosmickou agenturu srovnatelnou s NASA? Potřebuje EU produkovat nadbytky mléka, které pak sušíme a vyvážíme do Afriky, kde nemůžou tamější zemědělci konkurovat "dumpingovým" cenám mléka dotovaných krav?

Děkuji za odpověď.