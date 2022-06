Kdo pomůže rodinám se zdražením energií? Osud speciálního fondu EU je zatím nejistý

Kateřina Zichová, Euractiv.cz

Europoslanci ve středu odmítli část unijního klimatického balíčku, který je cestou, jak v EU snížit emise CO2 o 55 procent do roku 2030. Překvapivé "ne" má ale také za následek odložení hlasování o vzniku speciálního klimatického fondu, který má kompenzovat domácnostem náklady na "ozelenění".

Cíl razantního snížení emisí, který má pomoci odvrátit další oteplování planety, vyžaduje nová a přísnější klimatická opatření. Mezi nimi Evropská komise v balíčku nazvaném Fit for 55 navrhla také zpoplatnění emisí z vytápění domácností a dopravy. Tyto sektory by se tak staly součástí unijního systému obchodování s emisními povolenkami (ETS), a platily by tedy za vypuštěné emise.

Europoslanci se ale na proměně ETS neshodli. Výnosy z emisních povolenek pro vytápění a dopravu přitom mají podle návrhu komise plynout do takzvaného Sociálního klimatického fondu, který má domácnostem kompenzovat náklady na očekávané zdražování energií, benzinu či nafty. I o něm měli poslanci ve středu hlasovat, "ne" emisním povolenkám ale hlasování o fondu odložilo.

"Je nešťastné, že nastavení Sociálního klimatického fondu se opožďuje za nastavením opatření pro snižování emisí. Přitom právě nyní - kdy vysoké ceny fosilních paliv doléhají na Evropany a Evropanky a ruský režim má kvůli tomu vyšší příjmy na vedení války proti Ukrajině - by bylo potřeba směřovat více financí do přímé pomoci lidem," myslí si Jiří Koželouh z ekologického Hnutí Duha.

Otázka, zda budou emise z vytápění a dopravy zpoplatněny, je přitom pro nastavení fondu klíčová. A to vzhledem k tomu, že nové poplatky za emise mají z části plnit pomyslnou obálku fondu. Český europoslanec a stínový zpravodaj zprávy k Sociálnímu klimatickému fondu Ondřej Knotek (ANO) je proti rozšíření ETS na sektor vytápění a dopravy. "Obávám se totiž, že by to vedlo jen k dalšímu zvyšování cen," řekl pro Euractiv.cz.

Evropská komise počítala vzhledem k plánovanému rozšíření ETS pro fond se 70 miliardami eur. Europoslanci se ale ve výboru pro životní prostředí shodli na minimalističtějším rozšíření ETS, fond by tak zchudl na 17 miliard eur, vysvětlil Knotek.

Podzimní "reparát"

Podle energetického experta Hnutí Duha Ondřeje Paška přichází speciální fond už tak pozdě, po neshodě v europarlamentu navíc dojde k dalšímu zdržení ve vyjednávání. "Už dnes je v situaci energetické chudoby asi čtvrtina českých domácností, nemohou si dovolit zateplit domy nebo pořídit obnovitelné zdroje energie dokonce ani s dotací, řada jich žije v nájmu. Je proto chybou, že je Sociálně klimatický fond navázán na nový systém emisních povolenek a bude spuštěn až v roce 2025," sdělil.

Europoslanec Knotek se domnívá, že nový fond bez vazby na zpoplatnění emisí z vytápění a dopravy nebyl nutný. "Pokud by k rozšíření (ETS) nedošlo, což preferujeme, tak pro zřízení dodatečného fondu není žádný racionální důvod," dodal.

Pašek má opačný názor. "Podpora potřebných domácností ze Sociálně klimatického fondu je naprostou nutností, aby se přechod k bezuhlíkové ekonomice stal zároveň šancí na spravedlivější a udržitelnější život pro všechny," uvedl.

Odmítnutý návrh na reformu ETS europoslanci vrátili k přepracování do výboru, s ním odložené hlasování o klimatickém fondu tak znovu přijde na řadu nejspíš až v září. Tou dobou přitom mělo jednání už pokročit do další fáze, a sice do takzvaných trialogů, ve kterých se europoslanci a ministři zemí EU v radě snaží dohodnout na finální podobě legislativy.

Mezi europoslanci je ale snaha vyřešit překvapivý pat co nejdříve. Podle francouzského liberálního europoslance Pascala Canfina si na dosažení nového kompromisu zákonodárci "dali 15 dní", hlasovat tak chtějí už 23. června.

